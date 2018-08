Užas koji su htjeli zataškati: U septičkoj jami našli mrtve bebe

Papa Franjo u nedjelju je posjetio svetište Knock, mjesto navodnih ukazanja koje danas privlači svake godine 1,5 milijun hodočasnika.

No, samo 30-ak kilometara dalje mjesto Tuam čuva mračnu tajnu. Tamo je, naime, u nekadašnjem katoličkom prihvatilištu reda sestara Bon Secours (dobre pomoći), između 1925. i 1961. u masovnu grobnicu pokopano gotovo 800 beba neudatih žena koje su došle u prihvatište.

Sve je izašlo na vidjelo prije nekoliko godina, nakon istraživanja tajnih dokumenata i arhiva samostana u Tuamu koji je danas pretvoren u industrijsku zonu. Povjesničarka Catherine Corless otkrila je ostatke beba u neobilježenoj grobnici koja se nalazila na imanju St. Mary, odmah do ustanove poznate kao 'Dom' u kojoj su bile smještene trudne neudane žene, a koju su vodile časne sestre. Ona je utvrdila identitet 796 tijela djece koja su umrla u 'Domu', no točan broj tijela pronađenih u masovnoj grobnici još nije poznat.

Kako je povjesničarka tada kazala ostaci su pronađeni u bivšoj septičkoj jami tadašnjeg 'Doma' koji je postojao od 1925. do 1961. godine.

Naime, neudate trudnice i rodilje u Irskoj su u to vrijeme bile smještene u institucije poput ove koje su vodile katoličke časne sestre, a to je bio dio kazne kroz koju su u konzervativnoj Irskoj morale proći, kao i način da poštede svoje obitelji 'sramote izvanbračnog djeteta'. U to vrijeme trudne žene koje nisu bile u braku nazivane su 'posrnulima' i bile bi poslane u takve centre gdje bi rađale djecu.

Djecu rođenu u 'Domu' davali su na usvojenje, često i obiteljima u SAD, a njihove biološke majke nisu znale što se dogodilo s njihovom djecom. Žene u ovim institucijama tjerane su da rade bez plaće dvije ili tri godine kako bi 'iskupile svoje grijehe'. Bile su prisiljene nositi uniforme te su im promijenili imena.

Kao razlozi smrti 800 djece bili su pothranjenost, ospice, tuberkuloza, upala pluća, a bebe su obično bile sahranjene bez lijesa na neobilježenom mjestu.

Prema statistici, četvrtina irske djece rođene izvan braka u 30-im godinama umrla je prije prvog rođendana. Za usporedbu, ta je smrtnost bila jednaka onoj iz 17. stoljeća.

Septičku jamu, do vrha punu kostiju, otkrili su najprije lokalni stanovnici još 1975. godine kada je ploča kojom je bila pokrivena pukla. I sve do 2014. mještani su mislili da kosti datiraju iz vremena Velike gladi u Irskoj, tijekom koje je 40-ih godina 19. stoljeća umrlo na stotine tisuća ljudi.

Potpuno zdravi rođeni

John Desmond Dolan jedan je od beba čije je tijelo bilo položeno u masovnoj grobnici. Dječakova sestra medijima je dostavila dokument u kojem piše kako je porod 22. veljače 1946. prošao u redu te je John pri rođenju težio 3,88 kilograma. Njegova majka Bridget Dolan, kći farmera iz Colnferta, dječaka je rodila uz prisustvo babice imena Bina Rabbitte. Podataka o njegovom ocu nije bilo.

Iako je rođen kao zdrava beba, godinu dana kasnije, Johna su u dokumentima opisali kao 'jadno i mršavo dijete, proždrljivog apetita, koje nema kontrolu nad svojim tjelesnim funkcijama', a liječnici su ustvrdili da je vjerojatno mentalno zaostao. U domu je uskoro izbila epidemija ospica koju je maleni John dobio i od nje je umro 11. lipnja 1947. Kao uzrok smrti kod Johna navedeno je 'kongenitalni idiot i ospice'.

Inače, u 'Domu' su majke skrbile za svoju djecu. Johnova majka Bridget izbačena je iz 'Doma' u veljači, prije nego što joj je umro sin jer su joj časne sestre našle posao kućne pomoćnice.

Tri godine kasnije, opet je ostala trudna. Njezin drugi sin William Joseph, rođen je 1950. isto kao zdrava beba i nije zabilježeno da se tijekom kratkog života razbolio. Živio je u istom domu kao i njegov brat i umro je kao devetomjesečno dojenče. No nema podataka o razlozima njegove smrti.

Djeca umiru kao muhe

Julia Devaney je godinama radila kao sluškinja u ovom irskom domu za neudate majke i bebe. Prije smrti je ispričala kako je to mjesto bilo užasno, hladno, tužno i bez ljubavi i da su djeca 'umirala kao muhe'. U Domu je živjelo 20 redovnica. Neke su, kaže, bile ljubazne, a ostale su bile 'sotone'.

- To nije bio dom, bilo bi im bolje s pijanim ocem kod kuće. Djeca su imala neki svoj jezik, uopće nisu pravilno govorila. Nikoga nije bilo da ih nauče, nikoga kome je imalo stalo do njih. Stalno su bili uplakani. Išli su uvijek u krevet u 18 sati bilo ljeti ili zimi - rekla je Julia Devaney.

Detaljno opisala kako je dom izgledao, mirisao i tko je sve dolazio i prebivao tu kroz sve te godine koje je tamo provela. Kazala je da je kroz dom prošlo oko 2000 majki te ih sve detaljno opisala. Njih i njihov nesretan život.

Liam Neeson: Preuzmite odgovornost!

Danas će se u Tuamu održati bdjenje u sjećanje na umrle bebe. Poznati irski glumac Liam Neeson, koji trenutno snima film o užasima koji su se zbivali u samostanu, uoči Papina posjeta je izjavio za Daily Mail:

- S današnjom DNK tehnologijom moguće je identificirati kosti svih beba koje još leže u zemlji u Tuamu. Irska vlada, Katolička crkva, a posebno časne sestre iz Bon Secoursa ne smiju biti oslobođeni odgovornosti davanja dostojanstva tim dušama da ih se sve identificira.