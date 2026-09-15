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UHITILI 24-GODIŠNJAKA

HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu, žena kritično

Piše Ivan Jukić,
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HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu, žena kritično
Foto: 24sata
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Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni se u trenutku događaja nalazio u apartmanu zajedno s 28-godišnjakom i 22-godišnjakinjom

Ubojstvo se dogodilo noćas oko 2.30 sati u apartmanu u Šibeniku. Život je izgubio muškarac (28), koji je preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je žena (22) teško ozlijeđena i životno ugrožena. Žena je vozilom hitne pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje joj se pruža liječnička pomoć.

Policija je ubrzo pronašla 24-godišnjaka kojeg dovodi u vezu s ubojstvom. Trenutačno se nalazi u šibenskoj bolnici, a nakon što bude otpušten, bit će priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni se u trenutku događaja nalazio u apartmanu zajedno s 28-godišnjakom i 22-godišnjakinjom.

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Na mjestu događaja traje očevid kojim rukovodi županijska državna odvjetnica u Šibeniku. Policija utvrđuje sve okolnosti i motive ovog stravičnog događaja.

Iz šibensko-kninske policije navode da su prethodnih godina nekoliko puta postupali prema 24-godišnjaku te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela iz područja zlouporabe droga i imovinskog kriminaliteta.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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