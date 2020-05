Horvat: 'Moguće je da se Ina vrati u domaće vlasništvo'

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat u srijedu je u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" izjavio kako je moguće vraćanja Ine u domaće vlasništvo kada se spozna prava tržna vrijednost te kompanije.

- Biti će to moguće u jednom trenutku kada spoznate pravu tržnu vrijednost kompanije čije dionice imate namjeru otkupljivati. U tom smo procesu, kolega Ćorić vodi taj proces zajedno s kolegom Marićem, on ima svoju dinamiku, započeli smo s dubinskim snimanjem i kada ćemo saznati pravu današnju vrijednost Ine, tada ćemo moći reći koja je to tržna vrijednost, koliko vrijedi svaka od Ininih dionica i koliko je novca u ovom trenutku, likvidnih sredstava, potrebno da bismo preuzeli vlasnički udio - rekao je Horvat.

Na novinarsko pitanje je li hrvatski nacionalni interes da nafta koja se proizvodi u Hrvatskoj ne ostaje ovdje na preradi nego je izvozimo u Mađarsku kao jeftiniju sirovinu, a onda uvozimo iz Mađarske skuplje derivate, ministar Horvat je kazao da tzv. teška slavonska nafta ima određene specifičnosti i nije je jednostavno preraditi niti se to može u bilo kojoj rafineriji.

- Onoga trenutka kada se prestalo istraživati, kada su rezerve odnosno eksploatacije došle do te mjere da naš rafinerijski sustav u Sisku više nije komercijalno isplativ, u tom trenutku lokacija na kojoj će se takva vrsta nafte prerađivati morala se tražiti negdje drugdje. Strateški interes Hrvatske je imati sigurnu opskrbu tržišta naftom i naftnim derivatima i mislim da oko toga nema nikakvog spora - rekao je.

Na upit o jučer objavljenom Memorandumu o razumijevanju između Janafa i Ine, ministar Horvat kaže da neće komentirati one dokumente koje nisam imao priliku kreirati niti potpisivati.

Janaf kao operater transportnog sustava u naftnom biznisu želi u svom volumenu staviti u opticaj kapacitete koji nisu sada iskorišteni, rekao je Horvat, koji smatra da je dobro što je Janaf krenuo putem na kojem može zaraditi.

Na pitanje koliki je manevarski prostor Vlade da se prisili MOL odnosno mađarsku stranu da se nafta koja se crpi u Hrvatskoj prerađuje barem u riječkoj rafineriji, Horvat je rekao da se već nekoliko godina želi modernizirati riječku rafineriju i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je taj proces uspio privesti kraju.

- Očekuje se početak radova, pripremni radovi su u tijeku i ta će jedna velika investicija već ove godine, u portfelju investicijskog ciklusa i oporavka gospodarstva, dati svoj doprinos - istaknuo je Horvat, dodavši da cijelo vrijeme zagovara dogovor između partnera, u ovom slučaju mađarskog MOL-a i hrvatske države.

Upitan, u kontekstu jučerašnje prepirke ministra Ćorića i novinara N1 televizije Hrvoja Krešića, zna li što novinari komentiraju u svojim internim grupama, Horvat je naveo kako su, gledajući modalitete unutar kojih se kroz društvene mreže može komunicirati, i oni u stranci imali jednu "sličnu afericu" unutar koje su postojale razno razne zatvorene grupe.

- Njih kao ni novinare nitko nije prisluškivao, možda pobjegne koja poruka iz te zatvorene grupe, pa ona više nije toliko zatvorena. Ja sam siguran da su neke od takvih poruka došle i do kolege Ćorića - zaključio je Horvat, koji vjeruje da nema prisluškivanja u tom segmentu.

