Hotel Ambasador: Povijest hotela koji je konačno primio prve goste nakon 1941. godine

Ako biste nekome u Splitu predložili da se nađete kraj hotela Ambasador, svi bi znali gdje je to, ne samo danas, već i prije dva ili pet desetljeća. Taj objekt u samom središtu dalmatinske metropole u svijesti Splićana oduvijek je bio i ostao hotel, iako je u svojih 85 godina postojanja radio kao hotel tek četiri godine, od 1937. godine, kad je sagrađen, pa do 1941., kada se u njega useljava fašistička vojska. Te godine zgrada na atraktivnoj lokaciji, platou između Zapadne obale i lučice Matejuška, prestaje primati goste na 81 godinu, sve do ove sezone, kad je nakon renoviranja, ili preciznije rečeno rušenja i građenja iz temelja, hotel opet postao hotel i počeo primati prve goste. U njemu je najdulje bila JNA, nakon propasti bivše države u njemu je dio vremena proveo Crveni križ. Godinama se potom između arhitekata, povjesničara i gradskih vlasti polemiziralo treba li zgradu srušiti ili zaštititi kao značajnu građevinu, ali je naposljetku djelo češko-hrvatskog arhitekta iz Splita, Josipa Kodla, srušeno. Mnogi stručnjaci ne skrivaju žaljenje zbog takve odluke nadležnih službi jer je hotel Ambasador u to doba, razdoblju između dva svjetska rata, dao lijepi zamašnjak turizmu u Splitu i donio modernizam u kubističkom volumenu koji je Kodl tako volio. Današnji izgled hotela Ambasador ostao je u kubističkom tonu, iako daleko suvremenijih linija, linija koje su podijelile javnost. Kod pojedinaca izaziva oduševljenje jer je hotel donio svježinu dugo zapuštenom prostoru, dok će ga drugi opisati kao monumentalni radijator kojemu tamo i nije mjesto. No vlasnik hotela, njemački biznismen Klaus Alex Birkenstock, nasljednik obiteljskog obućarskog carstva Birkenstock, ostao je u zadanim okvirima, a što se tiče interijera, toplim i plemenitim i oku ugodnim učinio ga je zahvaljujući, između ostalog, i fotografijama poznatog splitskog fotografa, fotoreportera i društvenog kroničara Feđe Klarića. Drago mu je, kaže nam, što fotografija i na ovim prostorima konačno dobiva na važnosti.