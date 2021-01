- Navikla sam se na to. Ti potresu su sad sasvim normalna pojava - pri\u010da nam simpati\u010dna baka, pritom griju\u0107i vodu za svinje.

- Za\u0161to ovaj hotel? A \u0161to \u0107u... Dobila sam kamp ku\u0107icu, sve unutra imam, ali kad moji ljudi do\u0111u na kavu, ne mogu ih smjestiti u taj sku\u010deni prostor. Tu u hotelu popijemo kavu, vani na otvorenom. \u010cak i kad se vratimo u ku\u0107u, ne znam kako \u0107u bez ovog - ka\u017ee kroz smijeh.

Jasno, 'vo\u0111enje' hotela oduzima joj puno vremena.

- Uzima jer svi tra\u017ee kavu, treba vremena dok voda prokuha. Nitko ne bi 'jednu putnu', malo rakije, haha.

Ipak, poteklo je i nekoliko suza.

- Nedostaju mi moji de\u010dki. Oti\u0161li su za bo\u017ei\u0107ne praznike u Ogulin, nama je tu ostalo jo\u0161 pola odojka, nema to tko ni pojesti. Za\u0161to odbijam pomo\u0107? Poslale su \u017eene mojih de\u010dkiju kola\u010de, svega imam. Trebala mi je samo \u0161iroka izolir-traka, to sam danas dobila. Treba mi samo topla rije\u010d, zagrljaj, pozdrav ljudi. Samo da vidim da netko jo\u0161 mislim na mene. To su rijetki. Rijetki... - ka\u017ee kroz suze.

- Ne mogu biti u kamperu. Nosim svinjama toplu vodu, hranu u pojilice. I njima je hladno... Darujem kukuruze kome trebaju, sutra mi dolaze ru\u0161iti tu zgradu u kojoj su bile svinje. Nitko se jo\u0161 nije javio... - ka\u017ee za kraj.