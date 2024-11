Hrabra Gisèle na suđenju za monstruozni zločin: 'Prikažite snimke mojih silovanja!'

Krajnje je vrijeme da se mačističko i patrijarhalno društvo koje trivijalizira silovanje promijeni, kazala je u svojem posljednjem izlaganju na kaznenom sudu u Avignonu Gisèle Pelicot, 72-godišnja Francuskinja, žrtva monstruoznih zločina koje je počinio i organizirao njezin suprug Dominique.

Riječ je o slučaju koji je zgrozio svijet, u kojem je za silovanje jedne žene optužen 51 muškarac, uključujući njezina supruga, o slučaju u kojem je žrtva pokazala nevjerojatnu hrabrost ne želeći pristati na to da se proces odvija iza zatvorenih vrata sudnice. No Gisèle, koju je od 2011. do 2020. suprug drogirao, silovao, ali i tako sediranu nudio drugim muškarcima da se nad njom seksualno iživljavaju, otišla je još jedan korak dalje dozvolivši sudu da se snimke njezina silovanja, a kojima je autor upravo Dominique, prikažu u javnosti.

- Od početka ovog suđenja čula sam puno neprihvatljivih stvari, gledala sam pojedince koji se pojavljuju na optuženičkoj klupi i poriču silovanje. Teško prihvaćam takve banalnosti. Želim samo da odgovore u kojem trenutku im ja dajem pristanak za čin. U kojem trenutku postaju svjesni inertnog tijela i činjenice da to neće prijaviti policiji? Govorili su da su bili kao na daljinsko upravljanje ili da su popili čašu vode i bili drogirani, kao i da prst nije silovanje... Tu su bila i četiri policajca koji su došli dati podršku kolegi želeći mi poručiti da je on vrijedan poštovanja. Ovo je suđenje kukavičluku. Ja sam izgubila deset godina života - kazala je u svojem izlaganju Gisèle Pelicot te opovrgnula da ju je, kako su nastojali sugerirati odvjetnici optuženih, “samo izmanipulirao” suprug.

Kazala je i kako je Dominique imao mnogo seksualnih fantazija koje ona nije mogla ispuniti, poput zahtjeva da idu u svingerski klub, no da ni u jednom trenutku nije naslutila kako je on našao način da zadovolji svoje izopačene seksualne porive.

Snimao trudnu snahu?

U ponedjeljak je svjedočio i njihov najstariji sin, 50-godišnji David, koji je rekao da je umalo povratio kad je čuo što je njegov otac napravio njihovoj majci, a mlađi sin Florian (38) tijekom svjedočenja nazvao je oca vragom. No nije samo Gisèle Dominiqueova žrtva. Na stolu su i optužbe da je vlastitu kćer Caroline Darian (45) drogirao i fotografirao u donjem rublju, ali i da je potajno snimao i trudnu snahu. Dominique je to demantirao, ali druge optužbe o silovanju je priznao.

- Ja sam silovatelj kao i svi ostali u ovoj sobi - rekao je Dominique Pelicot (72), koji je silovatelje vlastite žene nalazio na internetu. Neki od optuženih tijekom procesa su rekli kako su mislili da Gisele spava te da je riječ o nekoj perverznoj seksualnoj igri, kao i to da su povjerovali Dominiqueu, koji im je tvrdio da je njegova žena, koja je pred njima ležala onesviještena, ustvari dala pristanak.

Foto: ZZIIGG

Njih 35 na sudu je poricalo optužbe da su silovali žrtvu, a od idućeg ponedjeljka odvjetnici 51 optuženog moći će iznijeti svoje posljednje riječi, što će, kako je predviđeno, trajati tri tjedna. Nakon toga pet sudaca uzet će tjedan dana da bi raspravili o svojoj odluci, a presuda se očekuje najkasnije 20. prosinca.

Podsjetimo, Dominiquea su zapravo uhitili zbog voajerizma i dizanja suknji ženama, a onda je cijeli slučaj poprimio stravične razmjere. Na njegovu računalu otkriveni su različiti pornografski sadržaji i sporna komunikacija, a naposljetku se otkrilo da je najveća žrtva njegova supruga, s kojom je bio u braku 50 godina. S potencijalnim silovateljima kontaktirao je preko interneta, a zatim i telefonski, tražeći od njih da pošalju slike svojeg lica i genitalija, a on bi zauzvrat njima slao slike obnažene Gisèle. Silovanja, kojih je bilo više od 200, od čega je polovicu počinio upravo Dominique, odvijali su se u njihovu obiteljskom domu u gradu Mazanu. Cijeli taj gnjusni čin Dominique je snimao, a videozapise je arhivirao.

Nudio ženu vrtlaru

Foto: Sarah Meyssonnier

Jedan muškarac, vozač kamiona Jérôme B., na sudu je ispričao kako je tekao cijeli taj proces rekavši da mu je Dominique ponudio rad u vrtu, a zauzvrat mu je umjesto novca ponudio vlastitu ženu. Odbio je jer je tražio posao za koji će dobiti novac, nije htio pristati na ponuđenu razmjenu.

- Žena nije na prodaju, nije objekt. Pitao sam ga nekoliko pitanja pa mi je spomenuo da je svojoj ženi dao tabletu da je opusti. Tableta... pomislio sam kako je to čudno i nisam se više javio - kazao je na sudu Jérôme B.

O svojem odnosu s Dominiqueom i mogućim uzrocima njegova zločina pričala je i žrtva rekavši kako je s njim bila sretna i ispunjena.

- Imali smo troje djece i sedmero unučadi. Bio je brižan otac, ljubazan čovjek, kojem sam vjerovala. Sviđao se našim prijateljima. Nakon četiri godine priprema za ovo suđenje, još ne mogu shvatiti zašto. Kako je ovaj čovjek, koji je u mojim očima bio savršen muškarac, mogao ovo učiniti - upitala se Gisèle, koja se na nekoliko godina i razvela od njega, no poslije su se opet vjenčali. Priznala je i da je tri godine imala aferu, za koju je on doznao te da ga je to jako pogodilo, ali i da je preispitivala je li upravo ta afera za njega bila okidač za sve, jer ju je tako naprosto želio poniziti.

No optuženi je rekao je da nije “djelovao iz osvete”. Psihijatrijski stručnjaci koji su ga procijenili naglasili su njegove parafilne sklonosti – intenzivnu privlačnost prema neživim predmetima ili partnerima bez pristanka, kao i “patnju ili poniženje” seksualnog objekta. Opisali su ga kao čovjeka kojeg izjedaju “opsesivne fantazije” slične nekrofiliji i koji ima “potpuni nedostatak empatije”.

Ovaj slučaj u Francuskoj je, dodajmo, pokrenuo i pitanja vezana za kazneni zakon, koji silovanje definira kao čin penetracije ili oralni seks počinjen nad nekim korištenjem nasilja, prisile, prijetnje ili iznenađenja. Ono što u njemu nedostaje jest treba li pri seksualnom činu postojati izričiti pristanak partnera. Upravo tog detalja sad se “hvataju” odvjetnici optuženih. Ako ih sud osudi, prijeti im 20 godina zatvora.