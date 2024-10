Hrabra Lejla skočila je s trećeg kata u bujicu i spasila kćer (13): 'Bila je sva modra od hladnoće'

Kuća se jednom zatresla, drugi i treći put, mi smo zajedno sa kućom pali. Mene je tu voda nosila. Išla sam u krug i kako sam išla u krug, tako sam zrak uzimala, ispričala je za Al Jazeeru Lejla Zalihić koja je herojskim podvigom spasila svoju 13-godišnju ćerku Asju iz poplava u Buturović Polju.

Hrabra majka skočila je s trećeg kata u bujicu i plivala tri kilometra kako bi spasila svoje dijete. Lejla i Asja bježale su od prizemlja do trećeg kata, a voda se u manje od 20 minuta popela do plafona. U jednom trenutku, Asja je začula da majka doziva njeno ime, viče u pomoć i dere se, ispričala je.

- Ja kažem "Asja, jesi li to ti?", ona mi kaže "Jesam". Ja sam tu dobila snagu i između drva zaronila dole. Udaralo me je u glavu, došla sam nekako do nje, ona je sva modra bila, crna od hladnoće - kaže Lejla na snimci Al Jazeere.

Plutali su neko vrijeme, a onda se provlačili kroz šumu kako bi došli do sigurnog mjesta.

Posljedice poplava i odrona u Buturović Polju | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Ja sam uzela neko drvo, stavila ispod sebe, da ne bih morala da plivam, samo sam plutala. U međuvremenu je svanulo i mogle smo da vidimo. Onda smo išle kroz šumu, penjale se.. Kiša je udarila, hladno, užasno - priča Asja, očiju punih suza.

Lejla je u bolnici, ozlijeđena. Njezina kćer Asja je dobro, kao i njen otac. Za svekrvom još uvijek tragaju.