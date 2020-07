Hrabri Meho: 'Mogao sam odustati, ali odlučio sam živjeti'

U požaru mu je izgorjelo 70 posto tijela. Dječak je završio u induciranoj komi. Liječničke prognoze bile su samo jedan posto da će dječak preživjeti. Ali nikad se nije predao...

<p>Gotovo je potpuno izgorio. Prošao je 18 teških operacija, 99 anestezija. Ali dječak <strong>Mehmed Šabić</strong> (15) zvani Beton iz Gračanice u BiH nije se predao.</p><p>Prije tri godine preživio je strašnu nesreću. A sve se odvilo u dječjoj igri i znatiželji. Meho je uzeo očev benzin s namjerom da zapali drvo, ali zapalio je sebe. Mehu je spasio prvi susjed <strong>Osman Adžemović</strong>, koji je, sreća u nesreći, radio kao vatrogasac.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Meho Šabić skoro je cijeli izgorio</strong></p><p>- Imao sam mnogo puta opciju predati se, ali ja sam ipak odlučio živjeti. Želim poručiti svoj djeci da budu uporna, ustraju i idu do kraja - rekao je nedavno Meho. Vjeruje kako mu je snagu da gura dalje kroz život i da se oporavi dao Bog. </p><p>U požaru mu je izgorjelo 70 posto tijela. Dječak je završio u induciranoj komi. Njegov otac Nedim, majka Albinka i sestra Jasmina bili su šokirani. Liječničke prognoze bile su samo jedan posto da će dječak preživjeti. U UKC-u Tuzla su se predali, rekli su roditeljima da ne mogu učiniti ništa. </p><p>No oni nisu to prihvatili nego su odlučili dječaka prevesti u Zagreb, u bolnicu u Klaićevoj. Njegovi roditelji ističu da su liječnici u Tuzli njihovo dijete održali u životu, u Zagrebu se izborili da dalje živi, a u Njemačkoj mu je veliku pomoć pružio poznati plastični kirurg dr. Milomir Ninković, rođeni Sarajlija, koji već godinu dana vodi bitku da mu vrati funkciju oštećenih dijelova tijela.</p><p>- Bori se i veoma uspijeva u tome da Mehmed izgleda sve bolje i bolje i da mu život koliko-toliko bude olakšan. Bogu i liječnicima nikad nije moguće dovoljno zahvaliti. Ono što je nas fasciniralo i u Zagrebu i u Njemačkoj, evo, već godinu dana unatrag, jest mentalitet. Pristup liječnika druge vjere, govornog područja... zaista nije moguće opisati riječima, a posebice čovječnost dr. Ninkovića, koja se doista rijetko viđa - pričaju dječakovi roditelji i dodaju kako je dr. Ninković Mehi uspio prije svake operacije, a koje nisu bile nimalo lake, uliti vjeru u uspješan ishod. </p><p>Meho je u Münchenu prošao šest operacija, a imat će ih još.</p><p>- Trebao je u lipnju ići, ali ova situacija nam ne dopušta kretanje, tako da ne znamo kad ćemo ponovno moći na pregled i konzultacije - kažu roditelji, koji sina opisuju kao vrlo dobro dijete.</p><p>Mehmed je učenik OŠ “Hasan Kikić”, a sad je završio osmi razred. Kako kažu njegovi roditelji, trebao je završiti i deveti, ali mu ministarstvo obrazovanja nije dalo mogućnost polaganja ispita.</p><p>- A jest se razočarao što je izgubio vršnjake s kojima je išao od početka u školu - kaže majka Albinka. </p><p>Ne razmišlja o srednjoj školi jer je njegov život još vezan uz bolnice i rehabilitaciju. No ima mnogo hobija kojima bi se i u budućnosti htio baviti. Koliko volje ima dalje gurati kroz život, pokazuje i to što je istrčao kratku humanitarnu utrku od 200-tinjak metara, na inicijativu svoje sestre.</p><p>- Ona je već godinama u sportu, toga smo dana trčali zajedno. Iako nisam ljubitelj sporta, jako sam joj zahvalan što me tjerala jer sam na kraju bio vrlo ponosan na sebe, pogotovo što je utrka bila humanitarnoga karaktera - rekao je Mehmed. </p><p>Također, Meho je ove godine pomagao i migrantima u Tuzli kojima je dijelio hrnau. Nedavno na dodjeli 19. Pečata dobio nagradu Večernjeg lista za Osobu godine, a nagradu mu je uručio Halid Bešlić. </p><p>Njih su dvojica poznanici jer su u isto vrijeme ležali u bolnici kod dr. Ninkovića. Ni jedan ni drugi nisu znali da će se sresti opet na pozornici.</p><p>- Sudbina je uplela prste... I danas opet srećem Mehmeda - rekao je Halid.</p>