Hrabri Šimun (5) mora na nove operacije, bori se s dva tumora: 'Pita kad će mu izrasti nogica'

Mama Martina skinula je Šimunu protezu s noge. Dječak je zamišljeno gledao u svoj batrljak trljajući ga rukicama. Uvijek ga on navečer malo boli, a i ožiljak od operacije još je jasno vidljiv. "Mama, kada će mi narasti ta nogica? Zašto mi je doktor Paley rezao nogu? Hoće ovaj ožiljak nestati?" ispituje mamu petogodišnji Šimun Stojanović dok se ona bori sa suzama.

Mali Šima iz Županje, dječak koji je zbog urođenih bolesti morao ići na amputaciju noge i čitav niz drugih operacija u Ameriku, sada je već velik i sve više uviđa da se razlikuje od druge djece. Rođen je s nedostatkom kostiju, bez čašice u lijevom kuku i bez lijevog koljena te s duplikacijom bedrene kosti. Operirali su mu i kralježnicu zbog spine bifide s kojom je također rođen, a zbog SB ima i prekomjerno aktivan mjehur zbog kojega ga mama pet puta dnevno kateterizira. Novi nalazi pokazuju da su se na kralježnici stvorila dva tumora. Dječakovo je nezavidno stanje potreslo hrvatsku javnost koja je financijski pripomogla da dječak u inozemstvu dobije skrb kakvu mu nitko u hrvatskoj nije mogao obećati.

Sredinom 2019. u Paley Orthopedic&Spine Institutu na Floridli poznati svjetski kirurg Dror Paley nizom je operacija učinio to da Šima prohoda uz pomoć proteze no, uskoro ga čekaju nove operacije.

- Sve zvuči loše jer se Šimunu stalno pojavljuju nove dijagnoze no, on je dobro. Na ništa se ne žali, ništa ga ne boli, normalno se razvija, igra se s djecom u vrtiću. Tijekom boravka u Americi naučio je engleski jezik pa njime tečno razgovara s prijateljima koje smo tamo upoznali. Rješavamo probleme kako dolaze, a mene najviše pogađa što on sazrijeva i sve je više svjestan svog tjelesnog hendikepa i ograničenja koja ima. On silno želi igrati nogomet, kao i njegova dva starija brata, želi trčati kao druga djeca, ali ne može - kaže tužno Martina koja se od prvog dana kao lavica bori za zdravlje svoga sina kojemu je svaki dan istovremeno i novo veselje, i novo malo razočarenje.

'Prioritet je operacija dva tumora'

Šimun je u Americi dobio malenu ortozu za nogu s kojom je samostalno prohodao. U startu se znalo da će, kako bude rastao, Šimun morati mijenjati ortoze, a jedna košta oko 10 tisuća dolara.

- Ortoza koju imamo iz Amerike sada mu je mala i moramo kupiti novu. Ako ju radimo u Hrvatskoj, plaća ju HZZO, ako ju radimo vani, plaćamo sami no, o kvaliteti jedne i druge nije potrebno razgovarati. Imamo dogovoren pregled 22. rujna u Poljskoj kod dr. Paleya i tamo će odlučiti o novoj operaciji desnog koljena koje se pokazalo nestabilnim. No, prioritet nam je operacija dva tumora koji su se pojavili na kralježnici koji su otkriveni prošle godine na kontrolnom magnetu u Klaićevoj na koji smo išli jer je Šima dobio epi napade. I nalaze i Šimuna pregledao je dr. Josip Paladino rekavši da na operaciju moramo što prije. Sada čekamo termin za nju - kaže mama Martina dodajući kako zbog tih tumora postoji bojazan da Šimun dobije hidrocefalus.

Također im je objašnjeno da tumori stišću leđnu moždinu koja je ionako oštećena spinom bifidom pa zbog toga dječak ima problema s vidom, odnosno oba oka mu gube fokus. Dobio je stoga korektivne naočale koje će morati nositi cijeli život no, u nekom trenutku će svejedno morati i na operaciju očiju.

Uživa u plivanju

- Za sada je on jedini dječak koji smije gledati crtiće na mobitelu više nego inače jer mu tako oči zadržavaju fokus - dodaje Martina koja je, želeći omogućiti sinu da se ipak bavi nekim sportom, upisala Šimu na plivanje i to se pokazao kao pun pogodak jer je Šima u vodi kao ribica. Njegove trenerice već planiraju s njime ići na natjecanja, a on na svakom treningu sve više uživa.

Već je godinama cijela obitelj Stojanović, mama Martina, tata Tomislav, braća Noa Matija i Tomislav, okrenuta prema Šimunu i njegovom liječenju. Maleni brat učinio je da svi njegovi ukućani počnu drugačije gledati na život i zdravlje.

- Stres utječe na sve nas pa sam shvatila da se moramo suočavati s životom i problemima malo drugačije. Stoga smo pristali na ponudu dr. Ćuka s Rebra da u Boston pošaljemo sve Šimunove nalaze i uzorke krvih svih nas u obitelji na genetsko istraživanje krvi, što je pretraga koja pokaže puno toga. Nadamo se dobiti objašnjenje što je uzrokovalo Šimunove bolesti, ali prvenstveno s kojim se sve bolestima može susresti u budućnosti. To će nam umnogome pomoći da se priredimo za sve slijedeće situacije - kaže Martina koja se vratila na svoje radno mjesto policajca u PU vukovarsko-srijemskoj kada je Šimun krenuo u vrtić.

Tata Tomislav i dalje vodi svoju građevinsku tvrtku, a braća Tomislav i Noa Matija napreduju u nogometu i školovanju. Kada nije u vrtiću Šimuna čuvaju bake, a on je na selu otkrio ljubav prema životinjama.

- Stalno nosa neke pse i mačke, hrani ih, kupa, naganja ih po dvorištu. Baka mu je kupila štene borderkolisa i njih su dvojica sada nerazdvojni - kaže Martina.

