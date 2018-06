Hrana u 'kockastoj' ambalaži nije skuplja, ali je poželjnija...

Nogometna groznica trese Hrvatsku, a istinski zaljubljenici u najvažniju sporednu stvar na svijetu ništa ne prepuštaju slučaju.

I najmanji detalj unaprijed se dogovora, a oprema s crveno-bijelim kockicama je obavezna. Sve je u znaku Hrvatske pa čak i četveronožni i limeni ljubimci. Obavezna oprema su i grickalice i pivo. Znamo svi koliko gledanje naših Vatrenih može pojesti živaca zbog čega posežemo za raznim grickalicama samo kako si ne bi izgrizli nokte, a od deranja na televizor i ožednimo. Znaju to i prehrambene kompanije, kao i pivovare koje su se pobrinule da navijači imaju sve u navijačkom tonu. Pa su trgovački lanci trenutno puni artikala “obučenih” u navijačko ruho. A ima svega; od navijačkih sladoleda, slanih i slatkih grickalica do sokova i piva. Zanimljivo, Hrvati prosječno piju 79 litara piva, a kako ističe Pero Ivanković, predsjednik Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatske gospodarske komore (HGK), u danima kada igra naša reprezentacija očekuje se još dodatno povećanje od 7000 do 12.000 hektolitara po utakmici. Karlovačko, tradicionalno, ima svoje navijačko pivo.

U Konzumu ga se može kupiti u paketu od šest limenki od 0,33 litre, a cijena mu je 33,99 kuna. I Lidl nudi navijačko Perlenbacher pivo po cijeni od 15,56 kuna za četiri limenke od 0,5 litara. Da i oni koji ne piju pivo imaju svoje piće, pobrinula se Maraska, koja ima navijačke sokove od jabuke i naranče kojima je cijena po litri u Konzumu 4,99 kuna.

Za najstrastvenije fanove Kaufland čak ima i “fan edition” Bref osvježivače za zahodsku školjku po cijeni od 21,99 kuna. Franck je već poznat po svojoj liniji “Grickaj i navijaj”. U Kauflandu njihova dva čipsa, slani od 200 grama te s okusom paprike od 190 grama koštaju 11,59 kuna, dok je u Konzumu slani 12,49, a onaj od paprike 12,99 kuna. Franck ima i Nogomix od 450 grama, koji sadrži krokiće, valoviti slani čips te Tip Top “happy mix”. Cijena mu je i Kauflandu i Konzumu 19,99 kuna. I Kraš je “obukao” svoje prepoznatljivije proizvode u kockice koji su u Konzumu sniženi.

Keksi Domaćica koštaju 10,99 kuna, Dorina “čoCROlada” od 200 grama 11,99 kuna te manja od 80 grama 4,49 kuna.

Najmlađi navijači imaju i Kiki bombone u obliku lopte po 6,99 kuna. Snack day, kojeg nudi Lidl, ima “Champions edition” asortiman. Kokice od 125 grama su 2,99, grickalice okusa slanine od 70 grama 5,99, sjemenke bundeve od 200 grama 8,99 kuna. Cijela obitelj može uživati u navijačkom sladoledu od 900 mililitara za 13,99 kuna. A tu su još i razni navijački zamrznuti proizvodi za pećnicu.