Hrast u saborsku proceduru upućuje Zakon o zaštiti života

Saborski zastupnik Hrasta, Hrvoje Zekanović, najavio je u četvrtak na konferenciji za novinare da će tijekom dana u saborsku proceduru uputiti prijedlog Zakona o zaštiti života, u kojemu je ključan članak koji definira da život ljudskog bića počinje u trenutku začeća.

Predsjednik Hrasta Ladislav Ilčić, naglasio je kako je ta definicija usklađena sa svim znanstvenim postignućima i preslikava mišljenje medicinske struke, koje se navodi u rješenju Ustavnog suda iz 2017. godine u kojem stoji da je pravo na život prioritetno, najviše pravo iz kojeg proizlaze sva druga prava.

To, dodao je, „zajedno s definicijom o početku života ljudskog bića u ovom prijedlogu zakona ima za posljedicu potpunu zaštitu nerođenog života“.

„Pobačaj je ovim prijedlogom zakona moguć samo u slučaju kada je trudnoćom ugrožen život trudnice, a naglasak je na edukaciji, savjetovanju i prevenciji“, rekao je Ilčić.

Saborski zastupnik Zekanović kazao je kako očekuje da ovaj prijedlog zakona „podrže svi zastupnici koji se zalažu za zaštitu života od začeća do prirodne smrti“. Dodaje kako je ponosan što u proceduru daje zakon kojim se prvi puta u 30 godina u potpunosti štiti život.

„Ovaj prijedlog zakona bit će svojevrsni indikator da vidimo tko je zaista mislio kada je rekao da život počinje od začeća do prirodne smrti, poput premijera Plenkovića, ili ćemo, s druge strane, vidjeti tko su ti licemjeri i tko to govori samo da bi prevario birače i da bi im dali lažnu sliku o sebi, a vidjet ćemo tko je zaista autentičan“, ocijenio je Ilčić.

Predlaže da zakon podrže sve političke opcije, pogotovo one koje se zalažu za život od začeća do prirodne smrti ili one, kazao je, koje se u javnosti vole nazivati konzervativnim i suverenističkim.

Zekanović je kazao i da će prijedlog zakona ponuditi svim zastupnicima na potpis kako bi se uvrstio u hitnu proceduru u Hrvatskom saboru, što će, mišljenja je, „biti interesantno i razotkrit će puno toga kao i u slučaju Istanbulske konvencije, gdje će se oni koje se nazivaju kršćanskim demokratima morati deklarirati jesu li za ovaj zakon ili su protiv“.

„Tako ćemo vidjeti tko je stvarno kršćanski demokrat, a tko se samo deklarira kao takav, a zapravo to nije, i bitno mu je samo dobiti glasove konzervativnog glasačkog tijela, a kada je u pitanju zaštita života u skladu s temeljnom kršćanskom dogmom, onda odstupaju od onoga što formalno jesu“, ustvrdio je Zekanović, zaključivši da će „ili podržati prijedlog ili pokazati da im je stranačka stega važnija od svjetonazora“.