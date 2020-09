Hrebak: Lokalni čelnici moraju uživo pokazati kako troše novac

Ide se u izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, a mi smo tražili da se u njega uvrsti niz članaka kojima će se obvezati načelnici, gradonačelnici i župani da pokažu kako se troši novac, poručio je Hrebak

<p>Predsjednik HSLS-a <strong>Dario Hrebak </strong>najavio je u srijedu da će u Zakonu o lokalnoj samoupravi inzistirati na uvođenju obaveze da svi načelnici, gradonačelnici i župani na internetu u realnom vremenu objavljuju sve svoje troškove, kako bi građani znali na što se troši njihov novac.</p><p>Sada je pravo vrijeme za otvaranje teme transparentnosti, a mi u HSLS-u smo se od početka zalagali za transparentno trošenje javnog novca. Jedina stvar koju sam tražio u pregovorima s predsjednikom HDZ-a jest da se u sljedećem četverogodišnjem razdoblju ostvari transparentnost, kako bi građani znali na što političari troše njihov novac, rekao je Hrebak na konferenciji za novinare.</p><p>Ide se u izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, a mi smo tražili da se u njega uvrsti niz članaka kojima će se obvezati načelnici, gradonačelnici i župani da pokažu kako se troši novac poreznih obveznika, na tome inzistiramo i to je naš doprinos vladajućoj većini, poručio je.</p><p>Neće transparentno trošenje javnog novca riješiti problem korupcije, ali to će sigurno biti najveći konkretan potez u zadnjih 25 godina u smislu prevencije korupcije na lokalnoj razini.</p><p>Svaki načelnik, gradonačelnik i župan morat će u realnom vremenu i na lako pretraživ i dostupan način na internetu pokazati račun koji treba platiti njegova lokalna samouprava, kao što je to sada slučaj u Bjelovaru, Svetoj Nedelji, Zlataru i Omišlju, kaže Hrebak. </p><p>Tražit ćemo da u zakonu budu i kaznene odredbe, jer smo svjesni da imamo puno zakona u kojima je intencija zakonodavca jasna, a provedba na terenu nešto sasvim drugo. Želimo da svaki lokalni čelnik bude automatski sankcioniran u slučaju neprovođenja tih mjera, naglasio je.</p><p>Hrebak je izjave predsjednika <strong>Zorana Milanovića</strong> i premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong> o "aferi Janaf" ocijenio pritiskom na pravosuđe zbog čega se suzdržao od komentiranja slučaja.</p><p>Na pitanje o zapošljavanju partnerice njegova prethodnika na čelu HSLS-a Darinka Kosora u Janafu, Hrebak je odgovorio da mu je Kosor rekao kako u vrijeme njezina zapošljavanja, 2017. godine, nije bila njegova partnerica, već je ranije radila u naftnoj kompaniji u Dubaiju.</p>