Hripavac u Hrvatskoj: Dosad 1500 oboljelih, a od toga je preko tisuću djece i tinejdžera

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zaključno s 1. prosincem 2023. godine zaprimili su 1500 prijava oboljelih od hripavca. Trenutačno, kažu podaci, najveći broj oboljelih bilježe Grad Zagreb i Splitsko-dalmatinska županija.

Najviše je oboljelih u dobi 10 do 14 godina, njih 672, pokazuju podaci. Nakon ove skupine, hripavac je najčešći među mladima od 15 do 19 godina (381 oboljeli), zatim među djecom starosti od pet do devet godina (133 slučaja). U dobi od jedne do četiri godine je 98 oboljelih, nakon čega slijedi skupina od 41 do 60 godina, među kojima je 91 oboljeli. Zatim slijedi skupina u dobi od 20 do 40 godina, u kojoj je dosad bilo 63 oboljelih, a nakon nje su bebe u dobi do jedne godine starosti, među kojima je zabilježeno 46 slučajeva. Najmanje je zaraženih dosad bilo među starijima od 60, njih šesnaestero.

Za odraslu populaciju, podsjetimo, hripavac nije opasna bolest no to može biti za malu, još necijepljenu djecu. Prva doza DTP cjepiva (difterija, tetanus, hripavac) prima se s navršena dva mjeseca, zatim ponovo sa četiri pa šest mjeseci, te opet u drugoj godini života djeteta te s navršenih pet godina. Novorođenče, međutim, početni imunitet može steći preko majke, ako se ona cijepi prije, ili za vrijeme trudnoće (u drugom ili trećem tromjesečju trudnoće).