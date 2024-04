HRT u emisiju doveo nastavnika medicinske škole pa izmislili da predaje na fakultetu u Zagrebu

Pogreška koja se potkrala u jutarnjem programu HRT-a postala je hit na društvenim mrežama nakon što su Ivicu Granića, nastavnika komunikacijskih vještina iz Srednje medicinske škole Dubrovnik, predstavili su kao "Ivana Granića s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu".

Dekan FPZG-a: 'Granić ne surađuje s Fakultetom političkih znanosti'

Novinarka N1 Jelena Bokun na X-u je upitala poziva li HRT ljude koji se lažno predstavljaju. Dekan Fakulteta političkih znanosti Andrija Henjak odgovorio joj je da Grbić ni na koji način ne surađuje s njima.

- Osoba o kojoj govorite nije zaposlenik ili vanjski suradnik Fakulteta političkih znanosti, niti na bilo koji način surađuje s Fakultetom političkih znanosti - stoji u odgovoru dekana.

Granić se potom oglasio na Facebooku. Naglasio je ovaj nastavnik komunikacijskih vještina iz Srednje medicinske škole Dubrovnik da "nikada ne bi ni htio predavati na tom fakultetu".

- Naime, dogovor mene i g. Vlahova bio je da se nađemo ispred tzv. 'mramorne porte', južni ulaz u HTV, u 8:15 sati. Dakle, 15-ak minuta prije početka emitiranja. Ja sam došao dosta ranije, čekao i dočekao 8:15, ali nitko od tehničkog osoblja nije došao do mene kako bi me odveo u studio. Točno u 8:30 (razgovor je trajao 41 sec, sve imam na mobitelu) zove me mobitelom g. Vlahov i kaže 'pa gdje ste, svi smo u studiju, emisija počinje'. Rekoh kako, po dogovoru, čekam dolje ispred porte, nakon čega mi g. Vlahov kaže neka se jako požurim i dođem na II kat, gdje će me čekati netko. Ulazim u studio, jurim, jasno nema nikakvih priprema, šminkanja, mikrofon mi kače praktički u hodu. I započinje emisija.

Voditelju kažem neka me predstavi kao političkog analitičara, da je to dovoljno. Voditelj pita gdje sam radio, rekoh bio sam suradnik i predavač na više visokoškolskih institucija, a zadnje sam na Sveučilištu u Dubrovniku predavao komunikološke predmete, izborne kampanje OsJ u turizmu i sl. Napominjem kako naš razgovor traje možda desetak sekundi. Ja čujem i kako ide špica emisije a g. Tartaglia već je ranije došao u studiju.

I sad… g. Vlahov nas na brzinu pozdravlja, najprije g. Tartagliu, zbog brzine i njemu krivo izgovara 'struku', u brzini i meni navodi krivo ime (umjesto Ivica Ivan), te me najavljuje kao predavača, onda zastaje nekoliko sekundi, i kaže 'predavača naaaa Fakultetu politički znanosti u Zagrebu'. Što je krivo, na što sam ja (potiho) reagirao s 'bio sam u Dubrovniku', ili tako nešto, iako sam to smatrao tehničkom sitnicom, posve, ali baš posve nebitnom. Kao što i jest. Klimnem glavom u znak pozdrava i idemo - napisao je Granić na Facebooku.