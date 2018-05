Hrvao se s policajcem i napao ga suzavcem zbog malo 'trave'

'Dobra večer, dajte mi svoju osobnu iskaznicu', obratio se mladiću (29) policajac u utorak 8. svibnja oko 20.30 sati u Šubićevoj ulici u Zagrebu. No, mladić nije imao namjeru dopustiti da ga legitimira već se dao u bijeg. Policajac ga je zaustavio, nakon čega je mladić dohvatio suzavac i pošpricao policajca.

Ni to mu nije pomoglo. Iako gotovo onesposobljen, policajac je čvrsto nastavio mladića držati za ruksak koji je nosio na leđima. Mladić se i dalje opirao i pokušao se otrgnuti, no bez uspjeha. U tom trenutku, policajcu je stiglo pojačanje te su zajedno svladali njegov otpor i doveli ga u postaju na kriminalističko istraživanje.

Policajcu, kojega je pošpricao, pružili su liječničku pomoć i utvrdili da je samo lakše ozlijeđen, dok je mladić prošao bez ozljeda. Ubrzo se pokazalo što je bio motiv njegova bijega. Naime, mladić je kod sebe imao paketić s oko pet grama marihuane. Da je "travu" kojim slučajem dragovoljno predao, vjerojatno bi prošao samo s prekršajnom prijavom zbog posjedovanja nedozvoljene tvari.

Ovako je, osim za posjedovanje, "zaradio" prekršajnu prijavu zbog omalovažavanja ili vrijeđanja službene osobe u obavljanju službene dužnosti za što je predviđena kazna od 50 do 200 bivših njemačkih maraka (200 do 800 kuna) ili 30 dana zatvora te kaznenu zbog prisile prema službenoj osobi za što je zapriječena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u odvjetništvu, doveli su ga na Županijski sud u Zagrebu gdje mu je dežurni sudac istrage odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.