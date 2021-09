Rat u Afganistanu koji će povjesničari bilježiti da je trajao do 2001. do 2021. za mnoge Afganistance je tek počeo. Express, naime, doznaje da se i nakon odlaska zadnjeg američkog zrakoplova na kabulskom tlu pokušavaju provesti ozbiljne operacije, odnosno evakuacije afganistanskih državljana koji pukom slučajnošću imaju neke veze i s Hrvatskom. Kako doznajemo, iza jedne ljubavne priče Hrvata i Afganistanke ostala je neizvjesnost i velika briga za članove njezine obitelji. Uza sve propusnice i trud tamošnjih organizacija zbog kaotičnog stanja koje je bilo zavladalo na kabulskom aerodromu nikako se nisu mogli probiti do zrakoplova koji su vodili u slobodu. Prema riječima naših sugovornika, u mučnim trenucima krajem kolovoza, dok su se horde ljudi probijale do američkih zrakoplova, ni pozivi megafonom nisu pomogli da Afganistanci koje su trebali prevesti u Europu dopru do njih. I dalje su, prema našim neslužbenim informacijama, u okruženju talibana.