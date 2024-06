Pogledajte na karti gdje je bila najbolja izlaznost: Glasalo puno manje birača nego 2019. godine

DIP je objavio prve podatke o izlaznosti na izborima za EU parlament. Do 11:30 sati glasalo je 7,69 posto birača. To je ukupno 254.544 ljudi. U usporedbi s 2019. to je za 2,24 posto manja izlaznost. Tada je do 11.30 sati glasalo 9,93 posto birača.

Najveća izlaznost na ovim izborima je u Ličko-senjskoj županiji (12,4 posto), koja je 2019. je imala 10,09 posto. Najlošija izlaznost je u Međimurskoj županiji (5,99 posto). 2019 je tamo bila 9 posto izlaznost.

Foto: izbori.hr

Foto: izbori.hr

U usporedbi s 2019. najbolji odaziv je imala Karlovačka županija (11,36 posto), Grad Zagreb (10,83) i Varaždinska županija (10,62 posto).

Najmanje zanimanje za izbore pokazali su tada birači u Brodsko-posavskoj (8,98 posto), Osječko-slavonskoj (8,82 posto) i Zadarskoj županiji (8,82 posto).

Podsjetimo, zbog vremenske razlike, prva biračka mjesta za izbor 12 hrvatskih europarlamentaraca, otvorena su u Australiji, u subotu u 23 sata, po hrvatskom, odnosno u 7 sati po lokalnom vremenu.

Na glasačkom listiću kojeg birači dobivaju je 25 lista s imenima 300 kandidata.

Prvi izborni rezultati znat će se u nedjelju u 23 sata, nakon što se zatvore biračka mjesta u Italiji, državi članici Europske unije čiji birači posljednji glasuju.

Izbori za Europski parlament, na kojima će u četiri dana glasovati do 360 milijuna ljudi u 27 država članica EU-a, započeli su u četvrtak, u Nizozemskoj.