Hrvati idu na skijanje: Za 1000 kuna možete otići na Jahorinu

Stanje na skijalištima je odlično, snijega ima, kapaciteti su popunjeni i sve je spremno za hrvatski tjedan na skijalištima. Dobra vijest je da se cijene u odnosu na lani uglavnom nisu mijenjale, samo ponegdje su malo više.

Govori nam to Nikolina Frkić iz agencije Atlas i dodaje kako su skijaši mahom već početkom prošlog ljeta rezervirali svoj tjedan na skijalištima u first minute ponudama kada je sve bilo jeftinije 20, čak i 30 posto.

Većina traži smještaj za 1000 kuna

Aranžmani su se po agencijama u pravilu rasprodali te će još nekoliko dana odgovarati samo na pojedinačne upite te tražiti “rupe” u pojedinim hotelima i u privatnom smještaju.

- Najprodavaniji su hotelski aranžmani gdje su cijene oko tisuću kuna po osobi za tjedan dana, ali ponuda je toliko šarolika da se cijene hotela penju i do 7000 kuna - kaže naša sugovornica.

Hrvatski skijaši više vole privatni smještaj, koji je i trostruko jeftiniji od hotela, ali se za hranu onda moraju pobrinuti sami

Emina Marušić iz agencije Kompas objašnjava da su ovogodišnji aranžmani za četveročlanu obitelj u privatnim apartmanima između 4000 i 5000 kuna, dok su u hotelima s tri zvjezdice do 15.000 kuna, ali s uključenim obrocima. Toliko treba platiti na austrijskim i talijanskim skijalištima.

- Cijene su iste kao lani, samo su rijetki poskupjeli za 15 posto, ako su posljednjih godinu dana obnovili svoj smještaj - kaže Emina Marušić.

Puno je jeftinije u susjednoj BiH. Na Jahorini se apartman mogao pronaći već za 1000 kuna po tjednu.

Većina domaćih skijaša cilja na odmor u “hrvatskom” skijaškom tjednu koji ove godine počinje 6. siječnja. Taj su tjedan cijene niže zbog mini sezonske rupe do kraja mjeseca. To je vrijeme kad u Hrvatskoj još traju zimski školski praznici. Procjenjuje se kako će ove godine na skijanje ići između 200.000 i 220.000, što je otprilike deset posto više nego lani.

Obiteljsko skijanje do 3000 eura

Predsjednik Hrvatske udruge ljubitelja skijanja i snowboardanja Nino Stančić Vidrač potvrđuje kako tjedan dana skijanja za četveročlanu obitelj ove godine košta između 2000 i 3000 eura na austrijskim i talijanskim skijalištima, što uključuje ne samo smještaj, nego i karte za skijanje, put, hranu i ostale troškove. Najskuplje su, kažu naši sugovornici, skijaške su karte (ski pass) koji se u Italiji i Austriji kreću između 200 i 280 eura za šest dana po osobi. Dječje karte su jeftinije, a za najmlađe (u pravilu do sedam godina) obično su besplatne.

Osiguranje može pokriti i helikopter

Foto: Dreamstime

U slučaju ozljede na skijaškoj stazi na koju ne može doći vozilo hitne pomoći, šalje se helikopter koji će skijaš sam platiti ako nema policu osiguranja. Police osiguranja kreću se već od 60 kuna, no one jeftinije pokrivaju helikoptere samo do određenog iznosa. A njihov nalet košta najmanje 3000 eura.

Za djecu je najbolje unajmiti opremu

Foto: Dreamstime

Skijaši za djecu obično unajmljuju opremu u trgovinama, a tjedan dana pancerica, skija i štapova u prosjeku košta 350 kuna. Najam za odrasle je između 450 i 540 kuna. Ako se štapovi polome, obično se plaća dvostruki ili trostruki iznos najma. Ako se skije polome, plaća se njihova cijena - obično oko 2500 kn.

Skijaške žičare su od 100 do 280 eura

Foto: Dreamstime

Austrija, Italija našima su omiljene destinacije za skijanje, ali su im i cijene paprenije. Šestodnevna karta za skijanje u Austriji košta i 280 eura, u Italiji su cijene slične. Na Jahorini (BiH) skijaška karta je oko 100 eura, u Srbiji na Kopaoniku 120 eura, a na skijalištu Bansko u Bugarskoj 175 eura uz najam opreme.