Hrvati na Islandu o erupciji: 'Nije nas strah, ali smo spremni'

Još se zabranjuje pristup mjestu erupcije, cesta je prema zračnoj luci otvorena i letovi nisu odgođeni. Eruptirao je otprilike gdje se i očekivalo, ali je silina erupcije iznenadila sve. Izlazilo je oko 100 kubičnih metara lave u sekundi, čak i više. Silina erupcije je opala i za sada se čini da ne prijeti velika opasnost unatoč velikoj koncentraciji plinova u zraku. Ljudi su zamoljeni da se za sada drže podalje od područja erupcije, rekao nam je Dario Čvorak, Hrvat koji godinama živi i radi na Islandu.

Erupcija vulkana za koju se stanovništvo dugo pripremalo započela je u ponedjeljak navečer sjeverno od ribarskog mjesta Grindavika, koje je u posljednjih nekoliko tjedana potreslo na desetke potresa. Stanovnici, njih 4000, evakuirani su još u studenom. Policija je potvrdila da su sve ceste do Grindavika zatvorene i pozvala ljude da se ne približavaju tom području, upozoravajući da bi plinovi tamo mogli biti otrovni. Erupcija nije utjecala na zračni promet prema Islandu i s njega. Rascjep se proširio tijekom noći i do ranoga jutra narastao na oko četiri kilometra, tvrdi vulkanolog Ármann Höskuldsson. Pukotina je i višestruko duža nego one u erupcijama na poluotoku Reykjanesu posljednjih godina.

- Procjenjujemo da bi erupcija mogla trajati između sedam i deset dana - rekao je Höskuldsson.

Hrvat Dino Đula, koji na Islandu živi više od osam godina, kaže nam da ih nije strah i da je bio nekoliko metara od magme.

- Na Islandu ljudi žive na obalama, a unutrašnjost zemlje je nenaseljena. Imate erupcije vulkana ispod ledenjaka, koje su obično najopasnije, a one su na mjestima gdje ljudi ne žive, tako da ne predstavljaju nikakvu opasnost, pa je to više nekakva čar života na Islandu. Mi smo udaljeni 40 kilometara od erupcije, a ovaj tip vulkana nije eksplozivan pa ne bi trebalo biti previše pepela i praha, tako da se ne moramo bojati da će zrak biti toliko zagađen. Ne bojimo se da će magma doći do nas, mislim da se neće tako širiti, a i da dođe, naše službe su već iskusne u tim situacijama, tako da ne bi ni dopustili da dođe do neke opasnosti - rekao nam je Đula. 