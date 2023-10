Hrvati nasjeli na piramidalnu shemu, ostali su bez životnih ušteđevina! Evo o čemu se radi

Veliki broj Hrvata navodno je prevaren u velikoj piramidalnoj shemi, neki su ostali i bez životnih ušteđevina piše index.

Varaždinska policija danas je objavila kako je 27-godišnjak ostao bez oko 11.000 tisuća eura i navodno je sudjelovao u toj piramidalnoj shemi kriptoprevare iza koje stoji firma Javess Group Limited iz Velike Britanije.

Sve je išlo preko aplikacije i stranice Telegram u kojoj su ljudi uplaćivali za pakete. Recimo, uz Vip 1 paket dnevna zarada je uz akontaciju od 100 eura bila 5 dolara, a mjesečna dobit 150 dolara.

U Vip 5 akontacija je bila 9000 dolara, dnevna zarada 450, a mjesečna 13.500 dolara.

Kako funkcionira Ponzijeva shema?

Čini se da se radi o tipičnom primjeru Ponzijeve sheme, koja je ime dobila po Charlesu Ponziju, prevarantu koji je 1920-ih piramidalnom shemom u šest mjeseci izvukao oko 150 milijuna dolara.

U svakoj Ponzijevoj shemi prevarant garantira dobit na početku. No prvo treba nešto uložiti da bi se došlo do te dobiti, često to bude sitan iznos. Kad prevareni vidi da je nešto dobio i da bi za mogao dobiti i više novca ako u shemu uključi još ljudi, on to čini i umjesto da digne ono što je dobio, nastavlja ulagati pridobivajući nove ljude u shemu. Oni nastavljaju isto, dobivaju, ali i ulažu još više i nakon nekog vremena prevarant diže novac i gasi stranicu, dok prevareni ostaju bez svega.

Prevareno preko tisuću ljudi?!

Hrvati koji su nasjeli na ovu prevaru prihvatili su ugovor prema kojemu bi pisali recenzije starih filmova. Prvo bi uplatili novac pa bi dobili link na kojem preuzimaju aplikaciju na kojoj ocjenjuju filmove.

Sve je išlo preko Telegram grupe koja je sad ugašena. Firma s kojom su imali ugovor kasnije je dodala stavku o porezu pa nitko nije mogao dići novac dok nisu uplatili porez. Neki su dodatno uplaćivali taj navodni porez nakon čega su shvatili da su prevareni.

Kako index neslužbeno doznaje, prevareno je preko tisuću ljudi, neki su ulagali i po 30 tisuća eura, a u manje od godinu dana ove piramidalne sheme, ljudi su ostali bez 200-300 tisuća eura.