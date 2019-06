'Hrvati puno kukaju, Varaždinci su super, a gemišt je grozan...'

Joj, taj gemišt. Miješati vino i vodu, pa to je katastrofa. Kod nas se pije samo čisto, smije se Irina Molčanova (30), Ukrajinka koja je prije četiri mjeseca u barokni grad došla zbog ljubavi, a već dva i pol mjeseca radi u jednom varaždinskom kafiću.

Ona se brzo uklopila u radnu sredinu, vrlo brzo naučila jezik i svi su gosti njome oduševljeni, a zadovoljan je i vlasnik kafića Robert Breški.

- Kad sam drugima rekao da ću zaposliti Ukrajinku, svi su me skeptično gledali, a sad me svi pitaju imam li kakvu djelatnicu za njih - rekao nam je Breški, kojem je Irina sama ponudila da je zaposli. U početku je bio malo skeptičan, no Irina se vrlo brzo snašla u novoj sredini.

- Dobro se uklopila, brzo je svladala jezik i posao. Ona je odlična radnica jer je dovoljno da joj neku stvar jednom pokažeš - oštar je Breški.

Nijedna neugodna situacija

Irina je rođena u Kremenčuku, gradu iz Poltavske oblasti koji ima 225.000 ljudi. Svojeg dečka, Varaždinca, upoznala je u Odesi, kamo je išao na ljetovanje.

- Otišla sam u Jordan raditi u hotel, a on je došao za mnom - govori nam kroz smijeh Irina, koja je u Ukrajini završila fakultet za računovodstvo i jedno vrijeme je radila u banci.

- Prilike u Ukrajini nisu nimalo bajne. Plaća vam je oko 200 eura, a stanarina iznosi 100 eura. Nije lako preživjeti iz mjeseca u mjesec. Znam da mnogi ljudi u Hrvatskoj kukaju, no nisu nikad živjeli u Ukrajini - rekla je Irina, s kojom je u Hrvatsku stigla i njezina šestogodišnja kći.

- Moja kći ide u vrtić i već nakon mjesec dana bolje govori hrvatski od mene - dodala je 30-godišnjakinja, koja ističe da su ljudi u Hrvatskoj vrlo društveni i da joj nije trebalo mnogo vremena da se uklopi.

- Nisam imala nijednu neugodnu situaciju u Varaždinu. Lijepo mi je ovdje. Osobito me fasciniraju čisti zrak, voda i priroda u Hrvatskoj. Ono što je meni ovdje bilo čudno jest to da svi časte u kafiću. Toga kod nas nema. Također, ovdje kod vas u Hrvatskoj ima mnogo dečki, dok je kod nas u Ukrajini više žena - šali se Irina, kojoj najviše iz Ukrajine nedostaje obitelj.

- Majka radi u Italiji te ona financijski pomaže. Nedostaju mi otac, baka i prijatelji. Baka ima vrt i uvijek svježe povrće. Vaša hrana je odlična, no nedostaje mi sushi i najdraže mi jelo, saljotka, koja se pravi od haringe. U Hrvatskoj su mi odlični odojak i orada, a jedva čekam da vidim vaše more - kaže Irina.

Na njezinu preporuku u isti varaždinski kafić došla je raditi još jedna djevojka iz Ukrajine.

Samo je plakala

Riječ je o Viktoriji Pisotskoj (34), također iz Kremenčuka, koja govori samo ukrajinski.

- Uh, na početku nije bilo lako. Znala sam plakati i govorila si kamo sam to došla. Ljudi nešto razgovaraju, a ja ih ništa ne razumijem - rekla nam je Viktorija, koja je u Ukrajini radila u kasinu, a završila je ekonomski fakultet.

- U Hrvatskoj me fascinirala vaša priroda, a lijepo je to da se mnogo ljudi kod vas bavi sportom – naglasila je Viktoriia kojoj najviše nedostaje njezina obitelj.