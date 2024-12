Hrvati su ga spasili: Sin me sada zove 'Tata Terminator'!

Ostao sam bez noge u Ukrajini. Raznesena je u borbi u Donjecku. Imam metalnu protezu. I sad je dobro. Isprva mi je bilo teško, ali kad sam vidio sina koji me odmah prozvao "Tata Terminator", odmah sam bio bolje i s protezom se dobro nosim. U Savudriji sam bio na rehabilitaciji. Pamtit ću to kao predivno iskustvo koje mi je puno pomoglo u nastavku života, rekao nam je ukrajinski borac Evhenii Shvab (29). On i nekolicina suboraca, zahvaljujući hrvatskim veteranima, tijekom ljetnih mjeseci bili su na rehabilitaciji u Savudriji kraj Umaga. A hrvatski humanitarci koji nesebično pomažu i voze pomoć za Ukrajinu u kojoj bjesni rat, ljudi velikog srca koji i organiziraju susrete u Savudriji članovi su RK HRVI "Nemo-Adriatic" na čelu s predsjednikom Reneom Cipovcem, hrvatskim veteranom i koordinatorom projekta resocijalizacije ukrajinskih branitelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.