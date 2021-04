Tanzanija. Jedna od rijetkih zemalja na svijetu gdje koronavirus gotovo da i ne postoji.

Zanzibar je ujedno i jedina turistička destinacija gdje nije potreban COVID test niti izolacija nakon ulaska u zemlju, a izlazak iz aviona izgleda poput svojevrsnog vremeplova koji putnike vraća u razbolje u kojem, ništa s čime se danas suočavamo, nije postojalo.

Za neke obećana zemlja, za neke čista sablazan.

Da bi shvatili zašto je to tako, prvo se trebamo vratiti malo više od godinu unatrag.

Prvi zabilježeni slučaj koronavirusa u Tanzaniji zabilježen je 16. ožujka 2020. Tadašnji predsjednik John Magufuli jednostavno je od samog početka odlučio da - korona ne postoji.

Ismijavao je i smisao testiranja ljudi tako što je namjerno predao biološke uzorke papaje, prepelice i koze kako bi utvrdio točnost testiranja, a laboratorij je, po njegovim riječima, sve predane uzorke dijagnosticirao kao pozitivne na koronavirus.

Iako se testiralo građane s vremena na vrijeme, već u lipnju Magufuli proglašava pobjedu nad koronavirusom i govori kako je to rezultat ''molitve građana''.

Iako, početkom veljače 2021., kada su počeli pristizati izvještaji u bolnicama u Dar es Salaamu, pisalo se preplavljenim pacijentima sa simptomima koronavirusa, a jedinice za intenzivnu njegu, bile su pune dok kreveta, respiratora i kisika nije bilo dovoljno. Ukupni broj zaraženih je od početka pandemije do danas tek 500-tinjak.

Tamošnja vlada je cenzurirala i kriminalizirala svakog tko je pokušavao upozoriti na koronu, a obustavili su i emitiranje lokalnim medijima strane sadržaje koje nije prethodno odobrila.

Liječnici su jedno vrijeme počeli i anonimno informirati stanovništvo o rizicima infekcija, a na društvenim mrežama počeli su se širiti videozapisi pokapanja umrlih pod okriljem noći. Nitko u toj zemlji, zbog straha, ne smio javno govoriti o tom problemu. Predsjednik je, na koncu, odbio i cjepivo s riječima:

- Da je bijeli čovjek mogao izumiti cjepivo (za COVID-19), tada bi izumio cijepljenje protiv AIDS-a, tuberkuloza bi bila stvar prošlosti, pronađena bi bila cjepiva za malariju i rak. Ne očekujem da ću uvesti lockdown jer će nas naš živi Bog zaštititi. Nastavit ćemo poduzimati druge zdravstvene mjere predostrožnosti, uključujući parnu terapiju - izjavio je dva mjeseca prije svoje smrti.

Sredinom ožujka, Magufuli umire, navodno od srčanih komplikacija, dok politička oporba tvrdi da je umro od posljedica koronavirusa.

S informacijama kojima raspolažemo, složio se i naš sugovornik Zoran Jagec iz Zagreba, kojemu je Tanzanija već pet godina gotovo kao drugi dom.

Zoran je inače predsjednik udruge Class by class koja bavi izgradnjom škola za predškolce u ruralnim, siromašnim sredinama Tanzanije, a tamo najčešće boravi dvaput godišnje u periodu od nekoliko mjeseci.

- Bio sam na samom početku pandemije, u veljači 2020., a otišao sam neposredno prije nego što se cijela Europa zatvorila, početkom ožujka. Vratio sam se sredinom rujna u Tanzaniju i bio sve do prosinca. Što da vam kažem... Tamo korone gotovo da i nema, o mjerama da ne govorim. Na početku se gotovo i nije ništa znalo o tom virusu, a sad već pokojni predsjednik, odbijao je priznati da ona uopće i postoji. Jedino su se na aerodromima i u bankama pridržavali nekih mjera, no ni to nije dugo potrajalo - priča nam Zoran koji priznaje da tamo demokracija postoji samo na papiru.

- Postojale su samo glasine da je bilo mrtvih od posljedica korone, no točne informacije nikad nisu dobili jer tamošnja vlast koronu nikad nije priznavala, oni su vjerovali da ih molitva i božja providnost mogu zaštititi od virusa. Tamo jest demokracija, no represija se itekako osjeća, posebno za vrijeme predsjedničkih izbora u listopadu 2020., tada ni interneta nije bilo oko dva tjedna. Magufulijeva riječ tamo je glavna, kako on kaže, tako mora biti. Demokracija na afrički način - pojašnjava Zoran koji smatra da je tamo bilo puno više smrti od korone, samo se to nikad nije pripisivalo tom virusu.

- Nije da oni ne znaju za koronu, većina njih zna, ali ne smiju se buniti jer su zastrašeni. Iako skoro svi smatraju da je korona 'nešto daleko što se događa negdje u Europi' pa prema tome ni ne gledaju to sve kao nekakvu prijetnju. Dok je u drugim afričkim državama situacija nešto drugačija, jer gotovo sve zemlje traže ili COVID test ili izolaciju pri ulasku u zemlju - kaže nam.

Naša druga sugovornica Martina Jakšiš Rodiger u siječnju je turistički posjetila Zanzibar, kaže, isključivo zato što tamo ne traže ni test ni izolaciju.

- Nama je to bio šok, iz Europe koja je tada bila u potpunom lockdownu doći u Zanzibar gdje gotovo nitko nije ni čuo za koronu. Tamo smo bili desetak dana, a kada smo bilo koga od domaćih pitali o koroni, skoro nitko nije znao što je to ili jednostavno nisu marili za nju. Nitko ne nosi maske, a nema ni socijalne distance, iako većinu vremena ljudi provode na otvorenom. Dezinfekcijska sredstva jedino smo vidjeli u nekim boljim hotelima i restoranima - priča nam Martina.

Inače je učiteljice i proputovala je dosta zemlja čak i tijekom pandemije, no Zanzibar će joj ostati u sjećanju jer se tamo osjećala kao u nekom drugom svijetu.

- Stvarno je bilo jako puno turista, posebno na plažama. Sreli smo i dosta ljudi iz Hrvatske, Rusije, Ukrajine i ostalih zemalja. Ali da, tamo nismo uopće vidjeli koronu ni na vijestima, ma nigdje. Kad smo razgovarali s našim vodičem, rekao nam je da sve što oni čuju o koroni, da čuju od nas, turista. Mi smo na putovanjima dosta oprezni i držimo se pravila, nije problem putovati ako proučiš sve što ti je potrebno, posebno što se tiče ulaska u neku državu - kaže nam.

Naša treća sugovornica, Tena Kostanjšek također je nedavno turistički posjetila Tanzaniju, točnije Zanzibar i ruralne dijelove Tanzanije. Ni njima nije trebao nikakav test, već su im samo mjerili temperaturu na ulasku u zemlju.

Iako se složila da se tamo gotovo nitko ne pridržava epidemiološkim mjera, no, smatra da cjelokupnu situaciju treba gledati iz drugačije perspektive.

Nije sve samo crno-bijelo kako na prvu izgleda, nego treba shvatiti samu kompleksnost afričkog mentaliteta, kulture ali i puke egzistencije.

- Teško je koronu promatrati iz naše perspektive i na temelju toga donositi zaključke za druge zemlje. Primjerice, Tanzanija je zemlja, posebno u ruralnim sredinama, gdje puno ljudi nema pristup zdravstvenom sustavu, a njihovo zdravlje ovisi o tome imaju li novca ili ne, a svi znamo da većina njih živi na rubu siromaštva. Oni su drugačiji mentalitet, većina je svjesna da korona postoji, no oni to ne percipiraju kao nešto strašno, odnosno ne može im se život toliko preokrenuti zbog nekog novog virusa. Možda je teško zamisliti, ali ti ljudi imaju veće brige oko preživljavanja i gladi, imaju mnoštvo drugih problema. Mi smo na zapadu navikli na tu neku sigurnost jer imamo pristup svemu što nam treba, no oni svakog dana žive u nesigurnosti i pukom preživljavanju - pojašnjava nam Tena pa dodaje.

- Kad smo bili u tim ruralnim selima, sve i da smo htjeli kupiti masku, ne bi imali gdje. Tu pričamo o ljudima koji nemaju ni vodu već ju ručno uzimaju odakle stignu, iz prirodnih izvora. Najčešće je to voda iz nekog jezera ili bare, a mi, kad bi smo ju popili, vjerojatno bi umrli. I kako sad nekom tko nema ni sanitarni čvor kod kuće, reći da da stalno pere ruke. U tom kontekstu sve skupa zaista zvuči smiješno - kaže nam.

Tena nam priča da je jedina razlika između Tanzanije i ostalih afričkih zemalja u tome što su se oni otvorili za turizam.

- Ostale zemlje poput Kenije ili Namibije traže ili testove ili izolaciju. Ljudima u Tanzaniji je ovo pogodovalo jer im je turizam ionako oslabio, a sad im predstavlja značajni izvor prihoda. Ljudi su tamo sretni što su ostali otvoreni, čisto zbog njihove egzistencije - zaključuje.