Hrvatica usred razornih potresa na Islandu: Ovo je strava, imali smo tri sata da se evakuiramo

Bilo je strava, sinoć oko ponoći smo dobili poruku da imamo tri sata za evakuaciju te da grad do tri ujutro mora biti prazan, izjavila je za Večernji list, Kristina, Hrvatica koja s mužem i dvoje djece godinama živi u Grindaviku, islandskom gradu koji su jučer cijeli dan tresli potresi jači od 3 po Richteru.

Većina ljudi je, tvrdi Kristina, otišla jučer, nakon što su grad cijeli dan tresli potresi jači od 3 po Richteru.

Evakuirani gradovi, potresi su bili strašni

Kristinina četveročlana obitelj otišla je kod njene sestre, u grad koji je udaljeniji od seizmički aktivnog područja, ali ona kaže da su Crveni Križ i Civilna zaštita pripremili dvorane za smještaj onih koji nakon evakuacije nisu imali gdje.

"Rado bismo pobjegli u Hrvatsku"

"U strahu smo uspjeli zaboraviti putovnice i mnoge stvari, ali bitno je da smo sada na sigurnom jer postoji mogućnost da će vulkan erumpirati" otkrila je, dodajući kako bi rado 'pobjegla' u Hrvatsku, no nije sigurna kada će uspjeti doći do dokumenata.

Stanje je već danima bilo neizvjesno pa je pripremila torbe u kojima su bile sve stvari koje će im u slučaju evakuacije zatrebati, ali u panici nisu uspjeli sve ponijeti.

"I ja i muž smo radili u Grindaviku, ne znamo što će nam biti s poslovima, niti s domom u kojem živimo. Najbitnije je da smo živi i zdravi" zaključila je Kristina.

Epicentri potresa, naime, i dalje se miču, i to prema domu supružnika iz Hrvatske, zbog čega ne znaju hoće li se i kada moći vratiti u svoju kuću koja se nalazi u blizini luke.

Izvandredno stanje zbog više tisuća potresa oko vulkana

Island je proglasio izvanredno stanje te evakuirao grad Grindavik zbog više tisuća potresa koji su posljednjih tjedana zabilježeni oko vulkana Fagradalsfjall. Otočne vlasti zabrinute su zbog velike količine magme koja se širi pod zemljom te bi mogla izbiti na površinu. Poluotok Reykjanes nije pokazivao vulkansku aktivnost 800 godina prije erupcije 2021. godine, a od tada su erupcije zabilježene svake godine.

U četvrtak je povećana seizmička aktivnost u tom području potaknula zatvaranje obližnje znamenitosti Plave lagune, javlja BBC.

Do evakuacije je došlo zbog toga što je moguće da tunel magme koji se trenutno stvara pod zemljom dođe do grada Grindavika. Islandski meteorološki centar u petak je izjavio da je došlo do "značajnih promjena u seizmičkoj aktivnosti". POdrhtavanja su se tijekom dana počela pomicati prema gradu.

30 aktivnih vulkana

Dodaju kako se magma vjerojatno već proširila pod gradom te nije moguće odrediti gdje će i kada izbiti, ako uopće izbije. "Količina magme značajno je veća nego u najvećim zabilježenim intruzijama povezanima s erupcijama Fagradalsfjalla" objavili su.

Island je, inače, jedno od geografski najaktivnijih područja na svijetu, s otprilike 30 aktivnih vulkana. Vulkan Litli-Hrutur erumpirao je u lipnju na području Fagradalsfjalla kada su brojni turisti pohrlili vidjeti 'najnoviji vulkan na svijetu'. Do erupcija dolazi kada se magma, koja je lakša od čvrstih stijena koje ju okružuju, izdigne prema Zemljinoj površini.