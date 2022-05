'Hrvatska će biti štit daljem obespravljivanju Hrvata u BiH'

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman kritizirao je u srijedu odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) o raspisivanju izbora u BiH tvrdeći da to tijelo ne može tumačiti nepostojeće odredbe Izbornog zakona te je najavio nastavak angažiranja Zagreba u zaustavljanju obespravljivanja Hrvata.

"Hrvatska država će biti i dalje brana, štit svim scenarijima koji dolaze sa strane, a imaju za cilj dalje obespravljivanje i destabiliziranje Hrvata u BiH. Hrvatska neće stajati mirno, neće biti pasivna. Ja sam zato namjerno došao danas kako bi pokazao da smo i dalje odlučni i čvrsti, te prenio poruku predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o zauzetosti i potpori pitanjima koja su od vitalnog interesa hrvatskog naroda u BiH", rekao je Grlić Radman u Mostaru uoči konferencije posvećene eurointegracijama BiH.

SIP BiH u srijedu je raspisao opće izbore za 2. listopada unatoč tome što su izbrisane odredbe o načinu biranja izaslanika u gornji, nacionalno koncipirani Dom naroda, a takvoj odluci se jedino usprotivio hrvatski član toga tijela Vlado Rogić. Po riječima ministra Grlić Radmana, SIP nije imao zakonske uvjete za raspisivanje općih izbora u BiH. "Mi smatramo da je Središnje izborno povjerenstvo preuzelo prerogative ustavotvorca i zakonodavca, što ne može. To je administrativno tijelo i ne može imati nadležnost kada su u pitanju izbrisani članci u Izbornom zakonu", rekao je ministar dodajući da upravo izbrisane odredbe sugeriraju da je zakon manjkav.

Ustavni sud BiH je u presudi po apelaciji Bože Ljubića (HNS BiH) u ljeto 2017. izbrisao odredbe o načinu posrednog izbora izaslanika za Dom naroda Federacije BiH i zatražio od državnog Parlamenta da ih izmijeni kako bi se spriječile manipulacije s izborom predstavnika triju naroda u tome parlamentarnome domu. Uz to je Ustavni sud izbrisao i odredbu o tome da se iz svake od deset županija mora izabrati i jedan predstavnik konstitutivnog naroda u Dom naroda ako je izabran u županijsku skupštinu. Kroz izbornu reformu taj je dio do danas ostao nedefiniran.

Po tumačenju ministra Grlić Radmana ta izmjena je trebala biti posao Parlamentarne skupštine BiH, a o sastavu Doma naroda Federacije BiH ne može odlučivati SIP. "Dom naroda je ustavna kategorija i njega ne može popunjavati administrativno tijelo", istaknuo je. Izrazio je razočaranost jer je najveća bošnjačka stranka SDA opstruirala izbornu reformu i dodao da preglasavanje Hrvata u BiH neće donijeti nikome pobjedu. "To nije dobro. To nikome ne donosi ništa dobro. Ako netko misli da je nekoga u nečemu pobijedio, teško se vara. Hrvatska će i dalje svjedočiti o neravnopravnom položaju hrvatskog naroda", pojasnio je hrvatski ministar. On je sudjelujući na konferenciji „Pripremajući se za sutrašnjicu: Globalna i regionalna uloga Europe u odgovoru na transnacionalne izazove“ istaknuo kako je cilj Hrvatske što brže članstvo BiH i zemalja jugoistoka Europe u EU. Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić rekao je kako BiH i cijela regija nema alternativu od članstva u EU ali i NATO savezu. "Alternativu živimo danas, jedan nestabilan te upitan, gospodarski i politički prostor, ne samo u BiH, nego na cijelom prostoru jugoistoka Europe koji će se s budućnosti u EU stabilizirati i postati bolje mjesto življenja", rekao je Brkić.

