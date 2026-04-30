Hrvatska kapetanica i njezina posada nisu oteti: 'Išli smo pred brod kojo vozi oružje Izraelu'

Hrvatska aktivistica i pravnica Morana Miljanović, kapetanica broda Shireen, nije među 175 uhićenih aktivista i humanitaraca koje je zarobila izraelska vojska u međunarodnim vodama ispred Grčke dok su plovili prema okupiranom Pojasu Gaze.

- Morana i Shireen su trenutno na sigurnom, ali posada 22 brodice je u ovom napadu oteta - priopćila je u četvrtak popodne platforma „Free Palestine. Solidarity from Croatia“ (Slobodna Palestina. Solidarnost iz Hrvatske) putem Facebooka. Oko 60 brodica je u nedjelju zajedno isplovilo s talijanskog otoka Sicilije, gdje su neke stigle iz Barcelone i Marseillea, u novi pokušaj proboja pomorske blokade koju je Izrael uveo 2007. Nastoje otvoriti stalni humanitarni koridor prema opkoljenom Pojasu Gaze. Izrael je to nazvao „provokacijom“ te je vojska u noći na četvrtak presrela više od 20 brodica.

- Privedeno je oko 175 aktivista, koji sada mirno plove prema Izraelu - priopćilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova putem X-a.

Miljanović se nalazi na gotovo 19 metara dugom brodom s posadom od deset članova.

- Neposredno prije jučerašnje otmice, dio flotile uputio se prema akciji pomorskog protesta na trasi broda koji prevozi oružje Izraelu za počinjenje genocida - rekla je Miljanović u poruci poslanoj 24sata...

Ona i posada su dobro te trenutno plove prema sigurnom mjestu kako bi se zaklonili od nevremena na moru. Više od 20 brodica i dalje namjerava stići do Pojasa Gaze, a na putu bi im se trebale pridružiti brodice iz Grčke i Turske. U dosad najvećem konvoju je trebalo biti između 80 i 90 brodova s oko 1.000 osoba. Glasnogovornica Europske komisije, izvršnog tijela EU-a, u ponedjeljak je na konferenciji za medije rekla da im „ne savjetuje odlazak zbog sigurnosti“. Pozvala je istovremeno na slobodnu plovidbu međunarodnim vodama u skladu s međunarodnim pravom. Flotila je još u rujnu, s oko 50 brodica, već pokušala doći do obale Pojasa Gaze, ali ju je i tada presrela izraelska vojska. Miljanović je rekla da su ih prethodno bili napali dronovima ispred Tunisa i u međunarodnim vodama, a da je dio pritvorenih aktivista bio mučen i zlostavljan u izraelskom zatvoru.

- Naši hrabri vojnici IDF-a djeluju s profesionalizmom i odlučnošću, suočavajući se s grupom zaluđenih agitatora koji traže pažnju - napisao je izraelski izaslanik pri UN-u Danny Danon na X-u.

Platforma iz Hrvatske je poručila je u četvrtak da se „radi o još jednom činu državnog terorizma Izraela, koji posljednje dvije i pol godine provodi genocid u Pojasu Gaze, dok vlade članica Europske unije, uključujući hrvatsku, šute“.

- Šute i sada, kada se napad dogodio svega 60 nautičkih milja od grčkih teritorijalnih voda, pokazujući tako još jednom da Država Izrael niti poštuje međunarodno pravo, niti svoje partnere u zločinu - dodala je platforma.