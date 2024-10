'Hrvatska nas je evakuirala iz Libanona. Do samog kraja nismo znali hoćemo li uspjeti'

Prošlog smo tjedna primili poziv iz hrvatskog veleposlanstva te su nam rekli da će nas slovačkim zrakoplovom iz Libanona evakuirati do Cipra, odakle ćemo nastaviti putovanje u Hrvatsku. U subotu rano ujutro krenuli smo iz Sidona u Bejrut. Trebam istaknuti da smo mi živjeli u Tiru, no kako je grad bio pod stalnim raketnim napadima, tako smo se u strahu za život prije nekoliko tjedana preselili u Sidon (nedaleko od Bejruta), i to nakon što je raketa pala kraj naše zgrade te izbila sve prozore. U Sidonu smo kod prijatelja proveli nekoliko dana smješteni u sobici. Tad smo dobili poziv iz hrvatskog veleposlanstva da će nas evakuirati. Do Bejruta smo krenuli u subotu rano ujutro, trebalo nam je pola sata, no činilo se mnogo dulje jer smo bili u tolikom strahu da nas ne pogode rakete. Taman kad smo stigli na aerodrom, počelo je bombardiranje oko aerodroma. Nasreću, uspjeli smo poletjeti. Prva postaja na putovanju do Hrvatske bio je Cipar, opisuje nam Hisham Nazal na tečnom hrvatskom s obzirom na to da je od 1982. do 1996. živio u Hrvatskoj.

