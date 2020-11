Hrvatska odgovara rentijerima i mafiji. Dugo ćemo propadati...

Pretvoriti ovakvu zemlju u golemi starački dom i utočište rentijera smrtni je grijeh struktura, ali i onih koji ih biraju. Ali uz ovakve resurse nećemo ni propasti, samo ćemo propadati

<p>Imamo dvije vijesti. Najprije loša. Nećemo uspjeti. Du du du, nema nam pomoći…</p><p>Šalu na stranu, ozbiljna analiza doista vodi prema zaključku da ćemo nastaviti istim putem još godinama. Prvo, u Hrvatskoj se – ovaj uvid dugujemo dr. Borisu Podobniku – formirala moćna, nesavladiva koalicija nesposobnih.</p><p>Oni drže vodeće stranke, javna poduzeća, sudove, oni nameću pravila igre, određuju kadrove, kriterije podobnosti i nepodobnosti. O tome tko će pobijediti na natječaju za Miss ne odlučuje ljepota nego žiri, rekao je jednom neki američki ekonomski genij. Na svim važnim mjestima u nomenklaturi su odabrani ljudi, koji će gurati sebi slične. Tu dolazimo do drugog mjesta analize.</p><p>Svi oni kojima se ovo stanje ne sviđa i spremni su natjecati se u ozbiljnijoj ligi odlaze na Zapad ili Sjever. Tako se u Hrvatskoj rješava problem nezaposlenosti; oni koji odlaze (treće) šalju stotine milijuna eura tzv. doznaka i time održavaju socijalni mir u zemlji.</p><p>Četvrto, Hrvatska će u dogledno vrijeme dobiti milijarde Covid-19 eura, koji će ojačati kleptokratski, klijentelistički sustav, a on će osigurati još veću moć šefu vlade i HDZ-a.</p><p>Peto, dodatnih 600 milijuna eura za obnovu Zagreba bit će strašno oružje u rukama zagrebačkoga gradonačelnika, bez obzira na tko će formalno držati ključeve blagajne. Uz ovakve politike nečinjenja i oslanjanja na doznake, Hrvatska će postati zemlja ugodnog života za zaposlenike dijela javnog sektora, vlasnike apartmana, korisnike EU subvencija, političare i mafiju. Ostali će bježati, a oni koji ostaju ovdje sigurno se neće “množiti i napučivati zemlju”. To je cijena koju ćemo platiti za nečinjenje.</p><p>Pretvoriti ovakvu zemlju u golemi starački dom i utočište rentijera smrtni je grijeh struktura, ali i onih koji ih biraju. A sada dobra vijest: uz ovakve resurse nećemo ni propasti, samo ćemo propadati.</p><p>Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine…</p>