'Hrvatska problem s visokim cijenama goriva može ublažiti preradom u riječkoj rafineriji'

Energetski stručnjak Davor Štern kazao je za RTL Danas da Hrvatska može ublažiti problem s potencijalnim nestašicama i visokim cijenama.

- S preradom u našoj rafineriji u riječkoj rafineriji mi bismo mogli doći do realnih vrijednosti koja bi bila rezultat prerade sirove nafte u našem pogonu, a on bi bio osjetno jeftiniji nego ovo što je na tržištu.Nemam sad sve parametre za izračun, ali to bi sigurno iznosilo 20 do 30 posto- smatra Štern.

Dodaje da je na tržištu premalo dizela, što bi moglo stvarati velike probleme.

- Nažalost ovo što se događa s dizelom zadnje vrijeme ne sluti na dobro, tako da će cijene rasti, a nadam se da neće doći do nestašice- kaže.

Veliku potražnju za dizelom, kao i čekanje u kolonama na benzinskoj komentirao je ministar Filipović.

- Došlo je do velikog cjenovnog skoka i to bi bio veliki šok za naše građane i poduzetnike. Svjesni smo činjenice da je OPEC najavio smanjenje proizvodnje prije nekoliko dana i to je rezultiralo povećanjem cijene derivata- rekao je Davor Filipović.

Vlada je treći tjedan za redom zadržala iste cijene. Benzin ostaje na 10,72, a koštao bi 13 kuna. Neće poskupjeti ni dizel, a mogao je koštati čak 15,61. Plavi dizel ostaje na 8,49, a bez uredbe bi koštao 10,85.

Ministar dodaje da već ovaj tjedan na sastanku očekuje predstavnike naftne industrije.

- Očekujem da razgovaramo i vidimo kako dalje jer velika je neizvjesnost ispred nas. Ne možemo utjecati na kretanja na svjetskim tržištima, moramo pokušati zajednički ići kroz ovu krizu- kaže Filipović.

