Ravnatelj u Ravnateljstvu Civilne zaštite, Damir Trut, rekao je u četvrtak da će Hrvatska uputiti novi konvoj humanitarne pomoći, ovoga puta za Moldaviju, koja je primila velik broj izbjeglica iz Ukrajine odakle je od rata izbjeglo oko milijun ljudi.

Žurnu odluku o upućivanju humanitarnog konvoja za Moldaviju donijet će Vlada na današnjoj sjednici. Bit će tu šatori, kreveti i sve što je potrebno za zbrinjavanje izbjeglica.

Trut je rekao i da je u Hrvatsku dosad iz Ukrajine došlo oko 800 izbjeglica.

- U Hrvatskoj je trenutno 796 izbjeglica i svi oni su smješteni, a velika većina upućena je na krajnje destinacije. 49 ih je u prihvatnom centru Plitvice, četiri u prihvatnom centru u Varaždinu i oni će tijekom dana također biti upućeni na krajnje lokacije na kojima će bit zbrinuti - rekao je Trut u emisiji Hrvatskoj radija "U mreži Prvog".

Hrvatska, dodao je, zasad ima pripremljenih 2700 mjesta i "kako će se puniti, tako ćemo dalje otvarati prostore i zbrinjavati izbjeglice".

Trut je ocijenio kako će broj izbjeglica u Hrvatskoj sigurno rasti, no, dodao je, sve službe Civilne zaštite su tu, pripremljene, poglavito Hrvatski Crveni križ.

Naglasio je da Hrvatska želi pokazati solidarnost i mogućnosti te da ima iskustvo s izbjeglicama stečeno tijekom Domovinskog rata.

Glasnogovornica Hrvatskog Crvenog križa Katarina Zorić rekla je kako, uz humanitarnu pomoć, izbjeglicama iz Ukrajine pružaju i psihosocijalnu podršku.

Prvo nam je došla mama s dvoje malodobne djece, bili su izvan sebe....imamo timove za psihosocijalnu podršku i to je trenutno puno bitnije od humanitarne pomoći, jer kod nas mogu dobiti sve potrebno, higijenske pakete, donji veš, čarape..

Najvažnije je da s njima netko porazgovara, jer su zabrinuti i izgubljeni. Teško je i nama kada s spuste u drugu prostoriju da uhvate signal kako bi se mogli čuli sa svojima, rekla je Zorić.

Zorić je izvijestila kako se dosta ljudi odazvalo na njihov poziv za prevođenjem na ukrajinski jezik i za sada uspijevaju pokriti sve potrebe.

No, dodala je, oni koji znaju ukrajinski mogu djelovati i u svojim sredinama, 26 društava Crvenog križa radi u cijeloj Hrvatskoj, nije to samo za ljude u prihvatnim centrima u Osijeku, Zagrebu i Varaždinskim toplicama nego i za one koji su u obiteljima i u privatnom smještaju.

Na apel Hrvatskog Crvenog križa za prikupljanje financijskih donacija su, kaže, samo u 24 sata prikupili 100.000 kuna donacija, a za pomoć su se ponudile i brojne hrvatske tvrtke.

Na pitanje hoće li na granicu s Ukrajinom poslati djelatnike Hrvatskog Crvenog križa kako bi pomogli, Zorić je odgovorila kako imaju običaj, kao dio Međunarodnog Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, slati svoje timove, jer imaju dobro educirane ljude s međunarodnim iskustvom i najavila da u subotu ondje idu s izvršnim direktorom HCK Robertom Marktom.