Hrvatska se probudila u novom minusu, prognostičari najavili i snijeg! Alarm za dio zemlje

Maglovito jesensko jutro donijelo je nove minuse diljem Hrvatske. U Pazinu je u 8 sati izmjerena temperatura od - 2.8 °C, iza toga je Zavižan sa -2.4 °C te Parg u Čabru s -2,0 °C. DHMZ je za srijedu najavio pretežno oblačno vrijeme u sjevernim krajevima i u Gorskoj Hrvatskoj.

- Na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije sunčano, od sredine dana uz postupni porast naoblake. Prema večeri raste vjerojatnost za mjestimice slabu oborinu, uglavnom na jugu zemlje kišu, a u Lici i Gorskom kotaru i snijeg. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 7, na Jadranu od 13 do 18 ° - navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za cijelu obalu. Istra, srednja i sjeverna Dalmacija su u žutom, Kvarner je u narančastom, a podno Velebita je crveno upozorenje.

Foto: DHMZ

Prognoza za sutra

DHMZ je za četvrtak najavio oblačno vrijeme diljem zemlje.

- Lokalno može pasti slaba kiša, uglavnom na krajnjem jugu, a u višem gorju moguća je susnježica i snijeg. Popodne smanjenje naoblake sa zapada, no na moru sunčanih razdoblja može biti i ranije. Vjetar do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima, a na jugu ujutro prolazno i jugo. Najniža temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu većinom između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 3 do 7, na moru od 11 do 16 °C - objavili su.

U petak, 15. studenog, na cestama u Hrvatskoj stupa zimski režim što znači da je zimska oprema na automobilu obavezna i ako se niste na vrijeme opremili zimskim gumama možete platiti kaznu. Više o tome pročitajte ovdje.