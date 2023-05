Hrvatska 'Supercar Blondie' je vladarica Grobnika, vozi skupe jurilice i vlasnica je rekorda

Najveća ljubav i strast su joj brzi sportski automobili. Ona drži ženski rekord automotodroma Grobnik, a mnogi je uspoređuju s megapopularnom "Supercar Blondie".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pazinjanka s opatijskom adresom Nensi Perić Terčić po struci je diplomirana menadžerica u sportu, a bavi se organizacijom "track day" evenata na Grobniku. Tada amaterski vozači mogu doći na Grobnik sa svojim ili iznajmljenim autom i uživati u sportskoj vožnji. Nensi i njezin suprug imaju četiri superautomobila koje iznajmljuju.

- Neki od automobila iz naše flote su Ferrari 488 GTB i Porsche GT3 RS, a imamo i Porsche Carreru 4 GTS i Alfa Romeo 4C. Za one koji prvi put dolaze na stazu nudimo početnički "track day", vozače tada upoznajemo sa svim pojedinostima kako bi izbjegli bilo kakve neugodnosti s prvim izlaskom na stazu - objašnjava nam Nensi koja od djetinjstva obožava automobile. Njezin otac strastveni je ljubitelj automobila i autoutrka te je tu ljubav prenio i na nju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Strast prema automobilima zapisana mi je u genima. Od malih nogu volim gledati autoutrke i Formulu 1, a ta ljubav se nastavila i kroz srednju školu kada sam pratila sve samo ne modu i beauty časopise - otkriva Nensi.

Rekorderka Grobnika

Ova "Lady in the car", kako se zove na Instagramu, trenutno drži rekord za najbrži krug u kategoriji vozačica na Grobniku. Rekord joj je 1.37 minuta, a nada se kako će se do kraja godine moći pohvaliti s novim osobnim rekordom od 1.34 minute. Najbrži automobil kojeg je ikad vozila bio je Aston Martin GT4.

- Taj auto sam vozila u Yas Marini u Abu Dhabiju i definitivno će mi zauvijek ostati u sjećanju jer je to bio prvi put da vozim trkaći auto na stazi na kojoj se inače vozi Formula 1 - prisjeća se Nensi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Dok vozim na stazi i prolazim ciljnom ravninom, često se pogled s tribina okreću prema mom automobilu i mislim da nitko nije svjestan da vozi žena. Kada se vratim u boks i skinem kacigu muškarci znaju iznenađeno reagirati. Uglavnom su to pozitivne reakcije - priča Nensi.

Vozi skupocjene automobile

Najskuplji automobil kojeg je ikad vozila vrijedan je nevjerojatnih 5 milijuna eura. Riječ je o modelu Pagani Huayra BC.

- Često imam priliku voziti razne skupocjene aute i to mi je iznimna čast - dodaje.

Nensi kaže kako joj imponira kada je uspoređuju s Australkom "Supercar Blondie" koja ima više od 30 milijuna pratitelja na svojim recenzijama egzotičnih automobila.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nadam se da ću i ja imati prilike voziti aute koje je ona vozila - kaže.

Nensi planira i dalje održavati razne evente na automotodromu Grobnik, ali se i proširiti na druge staze u Europi. Također, radi na osnivanju kluba žena ljubiteljica brze vožnje.

- Pozivam ih da mi se jave da se skupimo u čim većem broju - zaključuje ova 30-godišnja Istrijanka.

Najčitaniji članci