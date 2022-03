Hrvatska zaplijenila tri jahte Putinovih ljudi: Nalaze se u Betini, Skradinu i u luci Rijeka

S današnjim danom, u skladu s odredbama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i Zakona o lučkim kapetanijama, zbog osnovane sumnje u povezanost vlasnika jahte s osobama na sankcijskom popisu, za tri plovna objekta smještena u marini Betina, u ACI Skradinu te u Luci Rijeka, izdane su mjere privremene zabrane korištenja i isplovljenja. Navedene jahte do opoziva mjera, odnosno do odluke koju mogu donijeti nadležna tijela, do daljnjega ne smiju napustiti mjesto na kojemu se nalaze, odgovorili su za 24sata iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dodaju kako provjeravaju sve informacije i provode potrebne aktivnosti, kao član međuresorne Stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja, a sukladno ovlastima Zakona o međunarodnim mjerama ograničenja i ostalih resornih zakona.

Ministarstvo vanjskih poslova: Nekima smo zamrznuli imovinu

Kontaktirali smo i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, u kojem tvrde da su zamrznuli imovinu u vezi koje je utvrđena nedvojbena povezanost ili izravno vlasništvo s osobama sa sankcijskog popisa Uredbe Vijeća 269/2014. No, nisu odgovorili o kojoj se imovini radi.

- MVEP je na nacionalnoj razini koordinacijsko tijelo za provedbu međunarodnih sankcija, a izravno je nadležno samo u nekim segmentima provedbe (npr. kod izvozne kontrole). Konkretno, u pitanjima zamrzavanja imovine nema izravnu nadležnost. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u svakodnevnoj je intenzivnoj komunikaciji i koordinaciji sa svim tijelima državne uprave i nositeljima javnih ovlasti s izravnim nadležnostima za djelovanje u pogledu primjene međunarodnih mjera ograničavanja. U tom smislu, mjere se provode te je imovina u vezi koje je utvrđena nedvojbena povezanost ili izravno vlasništvo s osobama sa sankcijskog popisa Uredbe Vijeća 269/2014 zamrznuta - odgovorili su za 24sata u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Đuro Đaković TEP, tvrtka u vlasništvu ruskog oligarha nastavlja raditi

Više puta smo kontaktirali i Ministarstvo financija te Ministarstvo pravosuđa jer svi skupa sudjeluju u provođenju sankcija nad ruskim oligarsima, no službeni odgovor do objave članka nismo dobili.

Odgovor iz ta dva ministarstva nismo dobili, no javio nam se Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija, koji je za 24sata rekao da će omogućiti tvrtkama u Hrvatskoj, a koje su u vlasništvu ruskih oligarha, da nastave raditi.

- Fokus nam je da omogućimo tvrtkama koje su likvidne da nastave dalje raditi. Jedna od takvih je Đuro Đaković TEP, a cilj je i da se omogući sličnim tvrtkama koje bi se tako pojavile, da nastave raditi. Tvrtka Đuro Đaković TEP će dobiti uputu što smiju, a što ne smiju. Primjerice neće moći isplatiti dobit, niti će moći prenijeti vlasništvo i prodati tvrtku. Trgovački sudovi će dati zabilježbu da se ne prenosi vlasništvo nekretnine, banke su dobile rješenje kojem se navodi da društvo može poslovati unutar EU i da ne smije poslovati s Rusijom i Bjelorusijom. Međutim ni prije nisu baš poslovale s njima. Dakle, Đuro Đaković TEP nastavlja poslovanje, neće im se blokirati račun - rekao nam je Čuraj.

Marić: Važno je da tvrtka koja je likvidna može nastaviti poslovanje

Ministar financija Zdravko Marić ranije je dao izjavu u istom smjeru. Izjavio je da će Ministarstvo financija ovih dana izdati rješenje kojim prvi put tumači kako implementirati sankcije uvedene protiv Rusije u slučajevima poput tvrtke Đuro Đaković TEP, čiji je vlasnik ruski oligarh Aleksej Mordašov koji je pod sankcijama.

– Ministarstvo financija izdat će jedno rješenje koje će jasno definirati kako se razdvaja pitanje vlasništva od normalnog funkcioniranja tvrtke. Zbog sankcija se zabranjuje isplata dobiti, raspolaganje imovinom i sve što se tiče vlasništva, ali u isto vrijeme važno je da tvrtka koja je likvidna može nastaviti poslovanje, isplaćivati troškove, plaće radnicima. Važno je osigurati takvim tvrtkama provedbu ugovora koje imaju, ali i budućih ugovora. Kompanija koju sam spomenuo radi isključivo u EU i nema nikakve veze s Rusijom osim vlasništva. U takvim situacijama treba osigurati adekvatnu provedbu sankcija – izjavio je Marić.

Francuska i Italija objavile kojim su oligarskima zaplijenile jahte

Podsjetimo kako je Francuska odmah početkom ožujka, zaplijenila jahtu u vlasništvu tvrtke koja je povezana s Igorom Sechinom, vlasnikom ruske naftne kompanije Rosnjeft, koji je jedan od najbližih Putinovih ljudi. Jahta koju se povezuje s ovim ruskim oligarhom zaplijenjena je u brodogradilištu La Ciotat, na jugu Francuske.

Talijanske vlasti zaplijenile su prošli tjedan jahtu ruskog milijardera Andreja Meljničenka. Radi se o brodu imena Jahta A koji vrijedi oko 530 milijuna eura i nalazi se u skladištu u luci Trst. To je ujedno jedna od najvećih jahti na svijetu. Kako je priopćila talijanska financijska policija, zapljena je uslijedila nakon što je Europska unija sankcionirala ruskog milijardera 9. ožujka u okviru proširenih mjera protiv ruskih oligarha.

EU je odlučio nametnuti sankcije Meljničenku nakon što se zajedno s još 36 biznismena sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nekoliko dana od početka ruske invazije na Ukrajinu. Razgovarali su o potencijalnom ekonomskom utjecaju sankcija na EU i SAD.