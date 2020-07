- U Savu se u normalnim okolnostima takva voda ne smije pu\u0161tati. Trebalo je samo nazvati Hrvatske vode, one bi do\u0161le i otvorile bi ustavu - rekao je predstavnik Hrvatskih voda Zoran \u010cavlovi\u0107.

<p>Stanovnik Trnja <strong>Tihomir Blagus </strong>(53) priveden je u subotu i zadržan cijeli dan u policiji jer je s kolegom Domagojem provalio u objekt Hrvatskih voda tijekom poplave. Ručno su podigli branu da voda, koja je plavila Trnje, oteče u Savu.</p><p>Na Trnjanskom nasipu održana je burna konferencija za novinare na kojoj su bili i ljutiti građani kojima je voda ušla u domove.</p><p>- U Savu se u normalnim okolnostima takva voda ne smije puštati. Trebalo je samo nazvati Hrvatske vode, one bi došle i otvorile bi ustavu - rekao je predstavnik Hrvatskih voda <strong>Zoran Čavlović</strong>.</p><p>- Čemu se smijete, tome što mi je dijete bježalo van - odgovorio je vidno iznervirani stanar <strong>Domagoj Vorberger</strong>, koji je s Tihomirom Blagusom ušao u zgradu i otvorio ustavu.</p><p>- Riječ je o ustavi koja koristi za obranu od poplave. Ovdje to nije bilo slučaj, nego o oborinskim vodama koje su u nadležnosti lokalne samouprave. Što se tiče neovlaštenog upravljanja ustavom, ne možemo to komentirati, sve je prijavljeno policiji i obrada je u tijeku - poručila je glasnogovornica koja je dodala:</p><p>- Nitko nas iz Vodoopskrbe i odvodnje nije zvao.</p><p>- Radilo se o velikoj količini oborina, na ovom području od 80 litara po četvornom metru. Nadležnost za oborinske vode je na Gradu Zagrebu. Kad su odgovorni vidjeli da voda izlazi prema kućama, trebalo je nazvati Hrvatske vode i centar 112 - rekao je Čavlović, kojega su okupljani stanari prekinuli ciničnim pljeskom.</p><p>- Pa niste vi trebali zvati, nego onaj tko je odgovoran. Iz Hrvatskih voda nitko nije trebao biti tu, nego netko iz lokalne samouprave. Pa moglo je doći do strujnog udara nakon intervencije građana - rekao im je Čavlović.</p>