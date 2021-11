Bez najave i pojašnjenja ovog mjeseca nema naknade za prijevoz. U razgovoru s kolegama sam doznala da je to zbog velike tužbe koju su Hrvatske vode izgubile. Možda se nekome čini da je to mala stavka no svi djelatnici računaju na tu naknadu. Sada šutke snose teret nečega za što oni nisu niti znali, a još manje su krivi.