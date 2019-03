'Hrvatske željeznice najgore su u cijeloj EU po učinkovitosti...'

Prema godišnjem izvještaju Europske komisije (EK), koji obrađuje tematiku transporta u Europskoj uniji, Hrvatska je najgora u EU kada je riječ o učinkovitosti željezničkih usluga.

Izvještaj "Transport in the European Union - Current Trends and Issues" na 171 stranici detaljno analizira situaciju u zračnom, cestovnom, željezničkom itd. prometu unutar Europske unije, a za taj je resor u EK inače zadužena povjerenica iz Slovenije Violeta Bulc. Kada je riječ o Hrvatskoj, problem nisu samo željeznice, nego i sigurnost na cestama. U izvještaju se navodi kako Hrvatska, Rumunjska, Poljska, Grčka i Bugarska trebaju pod hitno uvesti nove mjere sigurnosti.

Ipak, problem broj jedan transportnog sektora u Hrvatskoj su željeznice, ističe EK, te konstatira da u Hrvatskoj “željeznička infrastruktura značajno zaostaje za prosjekom Europske unije”, piše Index.hr.

EK upozorava da željezničkim transportom u Hrvatskoj “dominira restriktivna regulacija i politika” te da bi trebalo “ukloniti regulativna ograničenja, uvesti otvorene i transparentne procedure natječaja i poboljšati suradnju između tvrtki u državnom vlasništvu i privatnih operatera” ako se stanje želi popraviti.

Naročito se proziva “slaba produktivnost” u državnim tvrtkama povezanim sa željezničkim prometom poput Hrvatskih željeznica, te se konstatira da to ima negativan utjecaj na cijeli željeznički sektor. U izvještaju se podsjeća da kompetitivnost u željezničkom sektoru u kombinaciji s modernom infrastrukturom stvara radna mjesta i može generirati rast hrvatske ekonomije, no da u Hrvatskoj nema ni kompetitivnosti ni modernizacije.

EK zabrinjava i što kasni provedba nekih projekata za koje je Hrvatska dobila znatan novac iz europskih fondova, poput radova na dionici pruge Dugo Selo - Križevci. To se poklapa i s upozorenjima iz niza drugih izvještaja EK u kojima se Hrvatsku ističe kao članicu koja nije u stanju realizirati projekte za koje već ima sva osigurana sredstva.

