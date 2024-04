Hrvatski kapetan u turskom zatvoru: 'Moj brat nema veze s drogom, ovo mu namještaju'

On je bio zapovjednik na tom brodu, javio se agenciji u Splitu koja ga je uputila dalje, ukrcan je preko njemačke agencije u Hamburgu. On je prvi put na ovom brodu. Kad je došao u luku Barranquilla u Kolumbiji gdje je trebao preuzeti teret, agent tamo ga je upozorio da u toj luki ima puno šverca drogom. Moj brat je zatražio od vlasnika broda, turske kompanije, da se angažira dodatno osiguranje i da se postave kamere. Te sve dokaze ima jer je slao mailom. Oni su se na to oglušili. Sad ispada da je u AfterPeaku, što je kod strojarnice, na pet metara dubine u brodu, nađeno 450 kilograma droge, započinje priču brat zatvorenog hrvatskog kapetana Marka Bekavca, Jozo Bekavac.

