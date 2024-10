Hrvatski nogometaš iz Haife: Nema još velike panike, a svi u stanovima imamo sigurne sobe

Srećom, ovdje nema velike panike. Dobro sam, sve je pod kontrolom, javio nam se iz Haife hrvatski nogometaš Karlo Bručić (32).

Bivši nogometaš Lokomotive i Varaždina danas je član izraelskog prvoligaša Maccabija Bnei Reineha u koji je preselio prije više od tri tjedna. Bručiću je ovo drugi angažman u toj zemlji, od 2016. do 2019. branio je boje tamošnjeg Ashdoda.

- Još sam u Izraelu, ovdje se prvo treba odlučiti hoće li se nastaviti sezona ili će doći do odgode prvenstva. Nije mi baš svejedno kad gledam nebo, ali pored ovdašnjeg raketnog sustava tek jedna od 1000 raketa padne na tlo. Nadam se da će sve biti OK, a mi u stanu imamo i sigurne sobe - priča nam Bručić, pa nastavlja:

- Tako da sam siguran ako me te sirene uhvate dok sam kod kuće, problem je jedino ako vas uhvate dok ste negdje na cesti. Sigurne sobe? One su od armiranog betona ili čelika, nisam točno siguran. I samo to nešto navučem preko prozora, pa imate dojam kao da je sve oko vas zid, nema nikakvih ulaza. A takva su mi i vrata od te sobe u stanu.

Kako večeras diše Haifa?

- Ljudi koji ne rade su doma, svi slijede upute i osjećaju se sigurno. Imam dojam kako su ljudi već ovdje navikli na takve stvari, slično je bilo kad sam igrao ovdje prije 7-8 godina, tad su letjele rakete iz Gaze svaki dan. Samo sad je prema Izraelu poletjelo dosta toga sa svih strana, rakete lete vjerojatno iz Jemena, Sirije, Libanona, Iraka, Gaze... Kad te rakete lete prema vašem gradu onda se upale u te sirene, čujemo ih normalno - završio je Bručić.

Iran je u utorak ispalio 180 raketa na Izrael, a uz to su i zaprijetili Izraelcima ukoliko odluče odgovoriti na njihov napad.

- Ako se cionistički režim usudi odgovoriti na napad, uslijedit će novi razarajući udar - napisala je misija Irana pri UN-u na društvenim mrežama.