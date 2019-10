Hrvatski pravni apsurd: Škaro i njemu slični su zapravo žrtve...

Prijavili ste sve DORH-u pa nije bilo potrebe da s tim idete u medije, s tim obrazloženjem je sutkinja presudom potvrdila otkaz jednom zviždaču. Obrazloženje nema smisla, pogotovo kad se zna da su istražitelji koji su sve radili u policiji uhićeni kao korumpirani. Ali sutkinja je gledala samo svoj uski radno-pravni segment i nitko ne može reći da nije presudila po zakonu. I to je taj pravni apsurd kojemu tako često svjedočimo kad se ne gleda šira slika.

Visoki dužnosnik u ovom trenutku je tužio sve koji su ga spominjali. Imao je praktički “šprancu” kojom tuži novinare u kojoj je samo mijenjao naslov i medij, a sve je ostalo isto. Pa tako, primjerice, u jednoj tužbi navodi da ga novinar nije ni pokušao kontaktirati iako je u članku njegova izjava. I sve će to doći do 20-30 različitih sudaca koji će se strogo držati samo svog slučaja. Suci ne moraju znati širu sliku i neće je ni morati pokušati shvatiti. A ako dužnosniku prođe primjerice tek 10 tužbi, a 30 po istim stvarima izgubi, može si kupiti, recimo, novi Harley Davidson.

Da, to je taj apsurd. Ali Damir Škaro i njegov odvjetnik Krešimir Krsnik podigli su ga na novu razinu. Podnijeli su kaznene prijave protiv žrtve koja ga je prijavila za silovanje i novinara koji su to objavili. Škaro, kao i drugi osumnjičenici za kaznena djela, nalazi se u pritvoru upravo kako ne bi mogao utjecati na svjedoke.

Policija je, dakle, nakon izvida utvrdila opravdanu sumnju da je on silovanje i počinio. Ali to tek treba dokazati na sudu. Kaznene prijave su tako legalni pritisak i na te svjedoke i žrtvu i medije. HND je jasno poručio da se radi o zastrašivanju, ali pitanje je koliko će onome kome kaznena prijava dođe u ruke htjeti vidjeti širu sliku. I ne bi, nažalost, bilo ništa čudno da primjerice i Škaro bude osuđen, ali i novinar i žrtva. Da, to je taj apsurd.