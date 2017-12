Hrvatski pustolov: Ovdje nema straha hoće li Božić biti bijel

Hrvatski pustolov Davor Rostuhar poslao je božićnu čestitku s Južnog pola.

"Uvijek sam se trudio Božić provoditi doma, ali u mojih 16 godina putovanja svijetom barem me pet puta zatekao negdje u Americi, Africi ili Aziji. No nikad nisam Božić proslavio na mjestu neobičnijem od ovog i vrlo vjerojatno ću to teško nadmašiti.

Ovdje nema one božićne čarolije na kakvu smo navikli. Nema noći ni milijun lampica. Nema ljudi, društva, obitelji, vatre u kaminu, toplog ozračja doma ili veselja i svečanosti na javnim prostorima. Nema ni travke, a kamoli drvca, i to ne samo ovdje gdje sam ja, nego na cijelom kontinentu. Ali isto tako nema ni pucnjave ni konzumerističkog ludila.

Ono čega ima napretek, a inače nam uvijek nedostaje je snijeg. Ovdje nikad nema straha hoće li Božić biti bijel ili neće. Ono čega također ima napretek, a možda nam isto ponekad nedostaje, su mir i tišina.

Možda ovaj put nemam Božić u toplom obiteljskom ozračju. Ali ga nalazim u miru i tišini. Jedan posve drugačiji, neobičan, ali ipak, možda čak posve autentičan Božić", napisao je Rastuhar.