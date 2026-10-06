Hrvatski ribar pobijedio Sloveniju: Nisu mu omogućili pošteno suđenje

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) presudio je u korist hrvatskog ribara Michaela Latina, utvrdivši da su mu slovenski sudovi povrijedili pravo na pošteno suđenje jer mu nisu omogućili usmenu raspravu niti učinkovitu obranu, izvijestio je ured hrvatske zastupnice pred sudom u Strasbourgu.

Ured je izvijestio da je u utorak donesena presuda u predmetu Makovac i Latin protiv Slovenije, u kojoj je sud utvrdio povredu Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava u odnosu na hrvatskog ribara Michaela Latina, dok u slučaju druge podnositeljice Franke Makovac povredu konvencije nije utvrdio.

Predmet se odnosi na prekršajne postupke pokrenute protiv hrvatskih državljana zbog profesionalnog ribolova u području Savudrijske vale, koje je obuhvaćeno neriješenim graničnim sporom između Hrvatske i Slovenije.

Latin se pred ESLJP-om žalio da nije imao pošteno suđenje, među ostalim zbog činjenice da nije održana usmena rasprava te nije mogao učinkovito osporiti dokaze na kojima se temeljila njegova osuda niti je mogao ispitati svjedoke.

'Nije mogao učinkovito pripremiti obranu'

ESLJP je jednoglasno zaključio da su mu povrijeđena zajamčena prava, a u obrazloženju je naveo da se osuda u bitnome temeljila na neposrednim opažanjima ribarskog inspektora. Upravo zato je bilo važno održati usmenu raspravu kako bi se mogla provjeriti vjerodostojnost opažanja službene osobe.

Sud je istaknuo i da Latin nije mogao učinkovito pripremiti obranu jer određeni dokazi nisu bili dovoljno precizno navedeni niti su mu pravodobno predočeni.

Zbog utvrđenih povreda ESLJP je ocijenio da bi ponovno otvaranje domaćeg postupka bilo najprimjereniji način otklanjanja posljedica povrede Latinovih prava.

Za razliku od Latinova slučaja, ESLJP u predmetu Franke Makovac nije utvrdio povredu konvencijskih prava i to većinom od pet naprama dva glasa.

U spisu su se nalazile radarske snimke i fotografije na kojima su se mogle prepoznati osobe, a Makovac je bila obaviještena da se njezina identifikacija temelji na osobnom opažanju policijskog službenika te fotografskom i videosnimljenom materijalu kojem je imala pristup.

ESLJP je u presudi naveo i kako je protiv Slovenije podneseno više od 800 zahtjeva osoba koje su slovenske vlasti kaznile zbog ribolova na tom području. U tim se predmetima često ističu prigovori zbog neodržavanja usmene rasprave.

Nije utvrđen sistemski problem

Zastupnica Republike Hrvatske pred tim sudom u svojem je očitovanju upozorila da veći problem predmeta hrvatskih ribara upućuje na strukturni problem u postupanju slovenskih sudova.

Međutim, ESLJP u ovoj presudi nije utvrdio postojanje sistemskog problema niti je Sloveniji naložio poduzimanje općih mjera. Istodobno je ostavio mogućnost da u budućnosti odredi opće mjere ako se utvrdi postojanje sistemskog problema.

Dvoje sudaca koji su sudjelovali u odlučivanju izdvojilo je zajedničko mišljenje. Složili su se s utvrđenjem povrede konvencije u odnosu na Latina, ali nisu prihvatili zaključak većine da u slučaju Makovac nije bilo povrede.

ESLJP je pritom posebno naglasio da valjanost i pravni učinci arbitražne odluke u odnosima Hrvatske i Slovenije nisu bili predmet postupka, zbog čega sud nije odlučivao o tim pitanjima, nego je svoje ispitivanje ograničio isključivo na to jesu li prekršajni postupci protiv podnositelja bili u skladu s konvencijskim postupovnim jamstvima.

Presuda još nije konačna, no postati će ako nijedna strana u roku od tri mjeseca ne podnese zahtjev za preispitivanje, odnosno nakon što odbor odluči o eventualnom zahtjevu ili veliko vijeće ESLJP-a donese presudu.