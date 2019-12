Hrvatski stručnjaci otkrili novi način liječenja osteoartritisa

Voditelj revolucionarnog projekta koji je otkrio kako se osteoartritis može uspješno liječiti matičnim stanicama - dr. Dragan Primorac u subotu je u Specijalnoj bolnici sveta Katarina objavio rezultate multicentričnog istraživanja "A 24-Month Follow-UP Study of the Effect of Intra-Articular Injection of Autologous Microfragmented Tissue on Proteoglycan Synthesis in Patients with Knee Osteoarthritis".

Tim, na čijem je čelu dr. Primorac čine doc.dr. Igor Borić, doc.dr. Damir Hudetz, dr. Eduard Rod, doc.dr. Željko Jeleč, dr. Trpimir Vrdoljak, doc.dr. Andrea Skelin, prof.dr. Ozren Polašek, dr. Mihovil Plečko, dr.sc. Irena Trbojević-Akmačić i prof.dr. Gordan Lauc. Istraživanje pokazuje višegodišnji učinak mezenhimalnim matičnih i mezenhimalnih stromalnih stanica izdvojenih iz masnog tkiva.

- Dobiveni rezultati objavljeni su u časopisu Genes, a nova saznanja do do kojih smo došli promijenili su neke postojeće paradigme te ukazali na novi put prema boljem poznavanju i razjašnjavanju biologije i terapijskog učinaka tretmana osteoartritisa vlastitim stromalnim i matičnim stanicama prisutnim u mikrofragmentiranom masnom tkivu. Kako u slučaju osteoartritisa tako i u nizu drugih bolesti, nedvojbeno je će se budućnost zdravstva temeljiti na integraciji načela personalizirane i regenerativne medicine u kliničku praksu.

Raduje me da još jednom hrvatski stručnjaci svjedoče globalnu izvrsnost, a posebno me raduje što rezultati naših istraživanja imaju golemi impakt u liječenju oboljelih s osteoartritisom. Nedvojbeno je da rezultati prikazani u ovoj studiji imaju izniman značaj u razvoju novih dijagnostičkih, prognostičkih i terapeutskih algoritama vezanih uz osteoartritis - rekao je dr. Primorac.

Osteoartritis je jedan od najčešćih zdravstvenih problema u svijetu, a podaci vodeće američke ortopedske institucije u SAD-u, Hospital for Special Surgery, ističu da trenutno u svijetu od osteoartritisa boluje oko 630 milijuna, što ovu bolest pozicionira među najučestalije bolesti modernog čovjeka. Značajno je da učestalost pojavljivanja osteoartritisa raste s povećanjem životne dobi, a neke studije ističu da u populaciji starijoj od 65 godina od osteoartritisa boluje 30-50% osoba. Liječenje osteoartritisa se dugi niz godina temeljilo na ublažavanju simptoma u smislu modulacije boli i poboljšanja funkcije zgloba, te ugradnja totalne endoproteze u slučaju kad je hrskavica ireparabilna.

Tema: Hrvatska