Dva dana nakon što je predstojnik Instituta za demografiju pri Hrvatskim studijima Stjepan Šterc kolegama poslao prijedlog za smjenu dekana Pave Barišića, na tom je fakultetu buknuo pravi rat dopisima, mailovima, apelima s obje strane dva sukobljena klana.

Sam dekan Barišić u četvrtak medijima je uputio priopćenje o "neuspjelom pokušaju puča" u kojem demantira da je smijenjen. Radilo se, kako su 24sata izvijestila, o Štercovom prijedlogu mimo redovnih točaka dnevnog reda sjednice fakultetskog vijeća. Za prijedlog je u mail prepisci, preko koje se održala sjednica, 32 od 40 članova fakultetskog vijeća prijedlog podržalo, no dekana može smijeniti samo Senat zagrebačkog sveučilišta. Barišić je direktno optužio Šterca da igra za prorektora Antu Čovića, koji je u petak i sam poslao dopis zaposlenicima Hrvatskih studija, a koji je proslijeđen medijima. Kako saznajemo, to je prvi put da Čović piše svim zaposlenicima, dosad je komunicirao samo na razini fakultetskog vijeća.

'Čović je iskoristio moć svojeg položaja'

- Pravi razlozi za pokušaj puča na Fakultetu docenta dr. sc. Šterca jesu doista "osobni interesi“. U "potrebe za samodokazivanjem“ ili "osobno nezadovoljstvo“ ne bih ulazio. Treba jasno reći: riječ je isključivo o osobnim interesima prorektora prof. dr. sc. Ante Čovića, koji pokušava Fakultetsko vijeće i cijelu ustanovu učiniti taocem za reguliranje svojega radnopravnoga statusa u 72. godini života. Vjerojatno su se u tom pitanju susreli i interesi pročelnika Šterca, koji je kao docent nakon umirovljenja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu iskoristio prigodu za nastavak svoje nastavničke karijere na Fakultetu hrvatskih studija - naveo je Barišić koji je potom, u petak ujutro, zaposlenicima Hrvatskih studija poslao obavijest o poništenju tekućeg natječaja za dekana fakulteta.

'Odmazda za poštivanje zakonitosti'

Podsjetimo, prema novom Statutu Hrvatskih studija, dekana trebaju odabrati do 20. lipnja. Natječaj je bio raspisan, no onda je uslijedio zahtjev za smjenom Barišića. Dekan na to poručuje da se radi o odmazdi Ante Čovića, zbog čijeg je roduljenog ugovora o radnom odnosu po nalogu Ministarstva znanosti i obrazovanja na fakultet stigla i inspekcija.

- Prorektor prof. dr. sc. Ante Čović iskoristio je moć svojega položaja, kao što to godinama čini upravljajući Fakultetom iz sjene, te je osobno na sjednicu Dekanskoga kolegija 19. veljače 2021. donio nacrt Zaključka o svojemu radnopravnom statusu na Fakultetu. Zahtijevao je da taj Zaključak stavim na dnevni red Fakultetskoga vijeća i time obvežem ustanovu. Zatražio sam o tome pravno tumačenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Iz njega jasno proizlazi da „Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija nema ovlast donijeti zaključak o radnopravnoj osnovi pojedinog zaposlenika“ - poručio je Barišić koji je medijima poslao i fotografije sa stručnog skupa "Otac Domovine - povijesna ostavština za hrvatsku budućnost“.

'Barišić i Fuchs šuruju'

Zaposlenicima fakulteta, ali i medijima, u petak popodne stiglo je i očitovanje druge strane, koje potpisuje sam Ante Čović. Kako je navedeno u mailu koji nam je proslijeđeno s anonimne adrese "fakultetskog vijeća", Čović od kolega u fakultetskom vijeću zahtijeva da se odmah očituju o prijedlogu za smjenu Barišića, kojeg optužuje da je u "komplotu" s ministrom Radovanom Fuchsom.

'Sva sredstva i razne smicalice'

- Prijedlog kolege Šterca dolazi u zadnji čas i zato je važno da se o njemu još danas izjasne članovi Fakultetskog vijeća i pruže otpor institucionalnom hororu koji je aktualni dekan zaveo na tek stasalom Fakultetu hrvatskih studija. Nije ovdje mjesto za šire elaboracije kako je zbog neviđenog samovlašća, karijerizma, gramzljivosti i beščašća čelne osobe lijepa priča o uspostavljanju FHS pretvorena u noćnu moru svih koji su ulagali svoj entuzijazam i polagali nade u novoosnovani fakultet. Ovdje moramo reagirati na konkretni pokušaj dekana da svim sredstvima i raznim smicalicama, s jedne strane, sruši pokrenuti postupak izbora dekana, jer shvaća da ga neće dovesti do ustoličenja, dok, s druge strane, u komplotu s ministrom Fuchsom, radi na mojoj eliminaciji u nadi da bi mu to otvorilo put prema zaposjedanju dekanske stolice. Dok mi ovdje glasujemo, naručena inspekcija rada prevrće moju radnu dokumentaciju s jasnim nalogom da "nešto nađe". O tome što bi trebala naći intenzivno su se dogovarali ovog vikenda dekan Pavo Barišić i ministar Radovan Fuchs koji inače pozorno "prati" rad inspekcije. U tom sklopu dekan je dogovorio i štancanje dvaju nadripravnih dokumenata od pravnog poslušnika u Ministarstvu. Jedan je priložen u točki 6.7 dnevnog reda što predstavlja poseban skandal, ali o tome ćemo drugom prilikom. Drugi dopis dekan još drži u torbi - poručuje Čović.

Podsjetimo, ako prijedlog o smjeni Barišića dođe do Senata, velika je šansa da će i proći, budući da većina članova SEnata bezpogovorno podržava prijedloge Čovića i rektora Borasa. Zasad nismo uspjeli dobiti komentar od ministra Fuchsa.