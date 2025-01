Hrvatski volonter u Ukrajini. Zovu ga Gadafi, a sada je otkrio zašto se bori za Ukrajince

Približava se treća godišnjica početka ruske invazije na Ukrajinu. Tri godine brutalnih i teških borbi odnijele su stotine tisuća života i natjerale Kijev na neke drastične mjere. Samo tri dana nakon invazije, predsjednik Zelenski je zatražio formiranje vojne jedinice koju će činiti strani volonteri. Tako je nastala Ukrajinska legija stranaca koja je u početku bila dio Teritorijalnih obrambenih snaga, a sada je pod zapovjedništvom Ukrajinskih kopnenih snaga. Stranci sklapaju ugovor na šest mjeseci.

Ukrajinski portal Defense Express donosi priču o Hrvatu koji je jedan od tisuću stranih dragovoljaca koji su se priključili obrani Ukrajine. Radi se o muškarcu iz okolice Splita koji je Ukrajincima poznat pod nadimkom Gadafi. Prije nego što se uključio u obranu Ukrajine, Gadafi je bio gorljivi nogometni fan i poluprofesionalni nogometaš.

Ukrajinci navode da se uključio u rat u kolovozu prošle godine, nakon što je prošao rigoroznu obuku.

- Prvi put sam za rat čuo 2014. godine. Ja sam opsjednut nogometom i pratio sam naše igrače u Ukrajini kao što je Darijo Srna. Volim Ukrajinu i mislim da naše zemlje imaju puno toga zajedničkog - rekao je Gadafi.

Gadafi je otkrio u razgovoru kako je saznao za invaziju.

- Saznao sam za ruski napad kada mi je Booking.com otkazao rezervaciju. Namjeravao sam provesti praznike u Kijevu u siječnju, veljači 2022. A onda sam dobio mail u kojem je Booking napisao nešto kao "zaboravite, počeo je rat" - rekao je nasmiješeni Gadafi.

Hrvat je uvjeren da je Hrvatska mogla učiniti više za Ukrajinu.

- Kada sam čuo za invaziju nisam mogao spavati. Nisam se mogao pogledati u ogledalo. Kao klinca učili su me da nešto poduzmem, a ne da sjedim skrštenih ruku. Na kraju sam otišao u Poljsku, pa na ukrajinsku granicu. Tamo je bio autobus s pripadnicima Međunarodne legije - objasnio je Gadafi.

Hrvat kroz osmijeh otkriva svoja iskustva u Međunarodnoj legiji.

- To je nešto nevjerojatno, mješavina nacionalnosti kao na baušteli. Ljudi iz različitih zemalja, od SAD-a do Tajvana, s otprilike istim vrijednostima i IQ-om. Ne poznajete sve te ljude, ali nakon nekog vremena svi se osjećaju ugodno i rastu zajedno. Za mene je bilo lako. Sada se ovdje očajnički borimo. Ne onako kako to možete vidjeti na YouTubeu. Ako dođete ovdje, došli ste se boriti za Ukrajinu. To je poziv duše - emotivan je bio Gadafi i otkrio svakodnevnu rutinu.

- Smatram se ukrajinskim ratnikom. Svako jutro se molim sa svojim suborcima. Borit ću se s njima do pobjede - iskren je Hrvat

Gadafi se nakon intervjua odmah vratio na borbene pozicije. Iza sebe ima pet borbenih misija u najkritičnijim sektorima bojišta. Ukrajinci posebno naglašavaju da Hrvat uživa veliko povjerenje i poštovanje svojih suboraca.

Gadafi je na kraju otkrio da mu je cilj jednog dana otići u Buenos Aires zbog nogometnog ludila koje tamo vlada.