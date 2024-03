Hrvatski znanstvenici o ključnim posljedicama Covida: 'Vijesti nisu dobre, u pitanju je mozak'

Četiri godine od izbijanja pandemije znanost i dalje pokušava shvatiti virus korone i demistificirati mnoge posljedice koje u ljudskom organizmu taj virus ostavlja. U nizu spoznaja, najnovija analiza, objavljena na The Conversionalu i u Scientific Americanu, pokazuje kako je blagi do umjereni COVID “ostario” mozak i do sedam godina, a u teškim slučajevima i 20 godina. Kod starijih od 60 virus je povećao rizik za razvoj nove demencije, dok je kod zaraženih općenito uočen i pad IQ-a za tri boda. U slučaju onih koji su imali, ili imaju, dugotrajni COVID pad iznosi šest bodova, odnosno čak devet kod onih kojima je trebala intenzivna njega.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.