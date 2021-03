Više tisuća učenika od vrtićke dobi pa do fakulteta koji su prošli brojne znanstvene radionice, stotine edukacija za studente, stručni skupovi za nastavnike i znanstvenike, te brojni znanstveni projekti, sve je to zasluga Hrvatskog fizikalnog društva.

No budućnost društva, koje je jedna od najvažnijih organizacija za popularizaciju znanosti među mladima u Hrvatskoj, kao i svih njihovih akcija u posljednjih 30 godina, trenutno je dovedena u pitanje. Zbog tužbe Studentskog centra za 1,2 milijuna kuna nepodmirenih računa za Međunarodnu fizikalnu olimpijadu iz 2010., HFD-u blokiran je račun. Pravomoćna presuda je donesena lani.

- Radi se o oko 750.000 kuna duga koji ne možemo podmiriti. Do ove je situacije došlo zbog nesporazuma s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, koje se obavezalo pokriti troškove smještaja i obroka sudionika, djece i mentora, no pokrili su tek dio. Mi nemamo taj novac i ne bismo radili veliki projekt da nismo računali s Ministarstvom. Trenutno razmišljamo o gašenju društva - kaže nam predsjednik društva i jedan od naših najuspješnijih fizičara Saša Ceci s Instituta Ruđer Bošković.

U trenutku naplate na računu društva bilo je između 300.000 i 350.000 kuna, te bi HFD-u sad trebalo oko 700.000 do 750.000 kuna da odblokiraju račun i vrate dug. Bilo bi dobro i da se društvu koje broji 500 članova osigura siguran godišnji iznos.

- Ono što nama godišnje treba, naš redoviti promet je oko pola milijuna kuna. To naravno nije prihod, već sve ono što radimo s djecom, nastavnicima i znanstvenicima. To je novac koji dođe na naš račun i ode s našeg računa. Dapače, ne treba nam tih pola milijuna jer mi novac dobijemo na razne druge načine, kroz projekte i natječaje, ali moramo imati neki iznos da možemo pokrivati tekuće troškove. S blokiranim računom mi smo sad onemogućeni u potpunosti i još nam je otpala ikakva šansa da dobijemo projekt na natječaju koji kao da je bio napisan za ovakva društva. I to bi trebali dobiti, ako bude sve u redu, tri milijuna kuna. S ta tri milijuna kuna mi bismo u našem društvu na nacionalnu razinu podigli sve one aktivnosti koje radimo lokalno, u Splitu, Rijeci i Zagrebu. Naš stručni časopis digli bismo na portal, te povezali sve fiziače u Hrvatskoj na jedan pravi način - ističe Ceci, poznati hrvatski popularizator znanosti, te pojašnjava:

"Društvo ima 500 članova, postojimo 30 godina, od 1990., ljetne škole za napredne učenike rade se već 34 godine, a Matematički i fizički list izlazi već 75 godina. To su ovako neke brojke... Kroz naše simpozije za nastavnike koji nisu članovi društva, svake dvije godine okuplja se 200 do 300 sudionika. Postoje i druge aktivnosti koje se rade s nastavnicima. Znanstvenici se okupljaju, bude i po 300 ljudi također svake dvije godine na znanstvenom skupu."

U pitanju su ljetne i zimske škole za mlade fizičare

On i kolege prof. Davor Horvatić, izv. prof. Nikola Poljak i doc. dr. Dalibor Paar s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, gdje je i sjedište društva ističu kako u ovome trenutku ne mogu organizirati ni ljetnu školu za mlade napredne fizičare koja se održava već 36 godina na Velikom Lošinju.

Fizičari se nadaju kako ipak neće morati otkazivati školu koju svake godine pohađa 30-ak najboljih malih fizičara. Voljeli bi i da mogu prikupiti novac da svoj djeci osiguraju besplatan smještaj i boravak.

- Društvo nastoji svojim tekućim projektima pobuditi rani interes djece za STEM / STEAM područja. Ta područja su osnova zanimanja 21. stoljeća koja djeci pružaju bolje perspektive u životu, a Hrvatskoj vrhunski obrazovane kadrove koji su dragocjeni u realnom sektoru, obrazovanju, znanosti ali i u upravljačkim strukturama. U Hrvatskoj se daleko premalo djece odlučuje za ta zanimanja - kaže Dalibor Paar.

Podržite mlade i znanost!

- Naši studenti prolaze kroz Fizika express, dakle razne škole na kojima im znanstvenici približavaju fiziku, rade eksperimente i taj osjećaj spoznatljivosti svijeta dijele s najmlađim učenicima i tako ih uvlače u taj svijet STEM-a, svijet razumijevanja, svijet znanosti. Nama nije cilj da oni sad nešto nauče kao knjiga, već da osjete koliko je dobro znati i razumjeti i da vide koliko je to zapravo lijepo, kad razumiješ svijet oko sebe, to je prekrasna stvar - kaže Ceci koji unatoć svim problemima s oduševljenjem priča o radu s klincima i projektima koje su planirali.

- Većini ljudi fizika vjerojatno nije bila jedan od dražih predmeta u školi - naša je misija (trudimo se) da našoj djeci bude drugačije. Važno je pobuditi rani interes djece za fiziku i STEM područje - danas znamo da je to temelj za zanimanja budućnosti. Hrvatsko fizikalno društvo svojim djelovanjem i projektima povezuje djecu od vrtića do školaraca i studenata, znanstvenike i nastavnike. Želimo raditi i dalje - ističe članica upravnog odbora Društva Melita Sambolek, profesorica u Gimnaziji Josipa Slavenskog u Čakovcu.

Znanstvenici sve pozivaju da podrže zaista brojne projekte: Kvantnu fiziku u vrtićima, Fiziku ekspres, natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola, Ljetnu školu mladih fizičara, Matematičko-fizički list, znanstvene sastanke i simpozije nastavnika na nacionalnoj razini, nove projekte kojima povezujemo Institute, fakultete, škole i vrtiće.

Baš zbog organizacija poput HFD-a naši učenici dobivaju prilike da postanu uspješni u znanosti. Voditelji društva ističu kako će napraviti sve da nastave, te se nadaju da će ih ipak financijski podržati i resorno ministarstvo.