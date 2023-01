Hrvatskom vlada nestašica antibiotika za djecu, nema niti hrane za alergične mališane

Više je vrsta lijekova kojih u ovom trenutku nema na našem tržištu, a među njima su i antibiotici u sirupu za djecu. Manjak je antibiotika cefalosporina treće generacije, koji se koriste za različite infekcije, i kako doznajemo, trenutno je dostupan jedino Klavocin, kojeg ima i u tabletama i u sirupu.

Na stranicama HALMED-a navedeno je da, primjerice, nema ni antibiotika Augmentina (u tabletama), kao ni Silapena u sirupu. Razlozi koji su službeno navedeni za nedostatak lijeka obično glase “poremećaji u nabavi”, “nemogućnost isporuke” ili “razlozi povezani s proizvodnjom”.

Upućeni nam kažu da to najčešće znači kako na tržištu nema glavne djelatne tvari koju farmaceutska industrija koristi u proizvodnji lijeka, a stiže uglavnom iz Indije ili Kine. Poremeti li se tamo nešto, cijeli opskrbni lanac globalno trpi. Situacija se, doznajemo od obiteljskih liječnika, može “krpati” kad postoje zamjenske terapije, odnosno lijekovi drugih proizvođača s istom djelatnom tvari. No to nije uvijek slučaj, i trenutačno je veliki problem zbog nedostatka lijeka Arave, koji se koristi kod težih oblika reumatoidnog artritisa. Za taj lijek ne postoji paralela nego samo slični lijekovi, no problem nastaje zato što lijekove poput Aravea pacijenti dobivaju po preporuci specijalista. Dakle, liječnici obiteljske medicine nemaju pravo napisati recept za sličan lijek, mogli bi to učiniti tek ako specijalist reumatolog ili imunolog napiše prethodno preporuku za sličan lijek, no tko od pacijenata u rekordnom roku može doći do specijalista? Gotovo nitko. A dodatni problem nastaje i ako nestašica lijeka nije službeno objavljena na stranicama HALMED-a.

- Tada mi nemamo osnovu da pacijentu izdamo zamjenski lijek. I to je za pacijente otežana situacija jer moraju ići kod liječnika ili ga zvati, a mi u ladici imamo zapravo isti lijek - kaže mr. Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Trenutačno na tržištu često nema niti Tobrex antibiotskih kapi za oči, nedostaju i kortikosteroidi u određenim dozama, a nema ni Amyzola, lijeka koji se već dugo daje pacijentima s depresijom.

Doznajemo da u ljekarnama već mjesec dana nema ni hrane za djecu Altera. Radi se o hrani koja je nužna mališanima alergičnim na kravlje mlijeko.

Nestašica lijekova nije novost, ali je ona u Europi posljednjih godina sve intenzivnija. Zato je i Europska agencija za lijekove stavila ovaj problem među prioritete.

