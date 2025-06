Hrvoje Klasić: Snaga klasja zlatnog žita i zvijezde petokrake

Prije točno deset godina u Hrvatskoj je pokrenuta inicijativa da (ustaški) pozdrav “Za dom spremni” postane službeni pozdrav Oružanih snaga RH. I ne, nije to bila neka beznačajna inicijativa nepoznatih pojedinaca koju nitko nije uzimao za ozbiljno. Pokrenuo ju je bivši zapovjednik obrane Vukovara – Branko Borković (Mladi Jastreb), a potpisali su je mnogi katolički svećenici, biskupi, povjesničari, intelektualci, novinari, sportaši, ukupno njih malo više od 3000. Među potpisnicima je bilo i nekoliko članova HAZU – Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na upit kako vide postupak svojih članova iz HAZU tad su odgovorili da je riječ o privatnoj inicijativi, a na izravno pitanje osuđuju li takvu inicijativu iz HAZU nisu odgovorili. Tadašnji predsjednik Akademije dodatno je pojasnio da u povodu spomenute inicijative nisu zauzimali načelan stav.

Deset godina poslije toga HAZU je ipak odlučio zauzeti načelan stav. I to u vezi sa “zlonamjernim medijskim problematizacijama početnog srebrnog (bijelog) polja hrvatskoga grba koje ga vezuje isključivo uz razdoblje 2. svjetskog rata”. I zato su, zbog “nametanja tendenciozno ideologizirane rasprave kojoj je cilj suziti i kontaminirati simbole hrvatskoga identiteta” odlučili donijeti Deklaraciju o hrvatskom povijesnom grbu kako bi se “jasno razdvojile povijesne činjenice od zlonamjernih falsifikata”.

Naravno, svako tko se imalo razumije u hrvatsku povijest zna da grb s prvim bijelim poljem nije ustaški, bez obzira na to što su ga baš takvog, dodatno ukrašenog slovom “U”, koristili ustaše. Ali je nevjerojatno i štetno zanemarivati kontekst u kojem se upravo takav grb u posljednja tri desetljeća koristi. Naime, rijetki su oni koji isticanje takvoga grba na društvenim mrežama poprate slikama kneza Branimira, Zrinskog, Frankopana ili bana Jelačića. Mnogo je više onih koji isticanjem takvoga grba dodatno ističu svoju naklonost ustaškom režimu. Sličan je slučaj i sa zastavom. I ponovno, naravno da ni takva zastava nije u startu ustaška, ali nekako uglavnom ispada da oni koji, umjesto službenom hrvatskom zastavom, odluče mahati trobojnicom s grbom s prvim bijelim poljem imaju pozitivan stav o NDH i ustašama.

Kako god, inicijative uglednih hrvatskih povjesničara, novinara, intelektualaca, pjevača, sportaša… da se zabrani uporaba hrvatskog povijesnoga grba s prvim bijelim poljem nije bilo. Pa je ipak HAZU odlučio reagirati. S druge strane, već 35 godina traje zlonamjerno, rječnikom akademika, kontaminiranje hrvatskog identiteta apsolutno neprihvatljivom uporabom ustaškog pozdrava “ZDS”. Ali HAZU u vezi s tim nije odlučio jasnom i glasnom deklaracijom “jasno razdvojiti povijesne činjenice od zlonamjernih falsifikata”. A akademici vrlo dobro znaju da je priča o “starom hrvatskom pozdravu” potpuni falsifikat.

Nekako istodobno u Saboru je jednoglasno donesena odluka o proglašenju 5. lipnja Danom hrvatske zastave. I to je OK. Ali mi je zanimljivo kako su se tom prilikom svi prisjećali trobojnice s “kockastim” grbom kojom se služio ban Josip Jelačić, i one koju je HDZ inaugurirao početkom 1990-ih. Kao da između ta dva događaja nije bilo Hrvata i hrvatske države, niti hrvatske zastave i grba. A itekako je bilo. Bilo je trobojnice i “kockastoga” grba pod kojima je Hrvatska oslobođena od okupacije i fašizma, te ujedinjena u sadašnjim granicama. Pod kojima je iz zaostalog agrarnog pretvorena u moderno industrijsko društvo. Evo kako su taj grb i zastava opisani u ustavu iz 1974., dakle istom onom koji i naš današnji ustav navodi kao jedan od dokumenata koji dokazuju tisućljetnu tradiciju razvitka hrvatske državotvorne misli. Dakle, “Grb je polje okruženo s dva snopa žitnog klasja zlatne boje. U dnu polja je željezni nakovanj nad kojim se blago talasa morska pučina. Iz morske pučine uzdiže se historijski hrvatski grb iznad koga izlazi sunce. Između vrhova klasja je zlatom obrubljena crvena petokraka zvijezda. Zastava se sastoji od tri boje: crvene, bijele i plave, s crvenom petokrakom zvijezdom u sredini”. U nastavku je još dodano da je himna te države “Lijepa naša domovino”, a njezin glavni grad Zagreb.

I zato, ako je inicijativa HAZU za slobodnom uporabom grba (i zastave) s prvim bijelim poljem i u različitim varijantama borba protiv “sužavanja simbola hrvatskog identiteta”, onda bi ta inicijativa morala uključiti i one varijante u kojima se nalazi klasje žita i zvijezda petokraka. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog povijesnih činjenica koje govore da je običan mali hrvatski čovjek u tom periodu živio mnogo bolje, sigurnije i sretnije nego u vrijeme bana Jelačića u 19. stoljeću. Ali i u vrijeme HDZ-a 1990-ih.