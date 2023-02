HSLS glasao suprotno od većine: 'Podržali smo Novaković za novi mandat na čelu Povjerenstva'

Smatramo da Nataša Novaković radi dobro svoj posao i naš izbor danas je ona za novi mandat, otkrio je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak kako su on i njegov Darko Klasić glasali vezano za novi sastav Povjerenstva za sukob interesa.

Sabor izabire novo vodstvo i članove obzirom da postojećem sazivu ovog mjeseca istječe petogodišnji mandat, a glasanje je tajno ubacivanjem listića sa zaokruženim kandidatima u kutiju. HSLS je glasao suprotno HDZ-u s kojima su koalicijski partneri. Naime, kako neslužbeno doznajemo, HDZ ne želi na čelu Povjerenstva u još jednom mandatu Natašu Novaković, koja se ponovno kandidirala. Protukandidatkinje su joj Aleksandra Jozić Ileković, Nike Nodilo Lakoš te Ines Pavlačić. Jozić Ileković, Nodilo Lakoš i Pavlačić su se kandidirale i za funkciju članica Povjerenstva, a saborski Odbor je uz njih tri prihvatio kandidature i Tatjane Gojak, Željka Humeka, Dražena Jovića, Igora Lukača, Nikšu Marušića, Anu Poljak, Tomislava Šunjića, Doris Ušalj.

Uputa koju su HDZ-ovci dobili je, doznajemo, da glasaju za Jozić Ileković, Nodilo Lakoš, Pavlačić, Poljak te Lukač. A Jozić Ileković je inače aktualna članica Povjerenstva koja se u mnogo slučajeva nije slagala s odlukama svoje šefice i kolegama pa je pisala i izdvojena mišljenja, kao u slučaju Tomislava Ćorića i imenovanja njegova kuma u Upravu HEP-a, pa i u slučaju Plenkovićeva imenovanja kuma na mjesto veleposlanika, bila je protiv pokretanja postupka u slučaju kad premijer nije htio otkriti tko je bio u tzv. grupi Borg koja je pisala zakon o Agrokoru, nije joj sporno bilo ni što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao svog donatora u Upravno vijeće...

'Imamo drugačije razmišljanje po ovoj temi, ali većina je stabilna'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Smatramo da je Povjerenstvo za sukob interesa važno tijelo, bez njega nema ni transparentnosti za koju se mi toliko zalažemo. Imali smo koalicijski sastanak i mi smo kao stranka odlučili jasno izreći svoj stav, a to ne znači da je vladajuća većina ugrožena, mi nastavljamo dalje. No, sada se vidi da ne moramo za sve stvari imati jednako mišljenje i to i jest nešto što se zove demokracija - dodao je Hrebak, koji, kaže, nema osjećaj da im je premijer Andrej Plenković zamjerio kad su rekli koga će podržati na glasanju.

- Sigurno je očekivao da svi budemo na istoj liniji po ovom pitanju, ali mi imamo svoj stav, drugačiji od drugih koalicijskih partnera, jasno smo ga izrekli, mislimo da je gospođa Novaković, ponavljam, dobro radila svoj posao. I ja sam nekoliko puta bio prijavljen tom istom Povjerenstvu, ali sam mogao mirno spavati jer sam znao da je to Povjerenstvo lišeno bilo kakvog političkog utjecaja. To je Povjerenstvo koje je stručno i koje je na jednak način pristupilo svakom političaru - poručio je.

Ima, dodaje, i neke kritike prema radu Povjerenstva, posebno u slučaju kažnjavanja zastupnika koji glasaju sami za sebe prilikom izglasavanja za dužnost ministra, ali naglašava i da je to važno tijelo koje je faktor stabilnosti.

Tvrdnje oporbe da je HSLS-ovo glasanje početak napuštanja broda koji tone Hrebak odbacuje.

- Vladajuća većina nije ugrožena, imamo različita mišljenja po ovoj temi, to smo danas pokazali, ali to ne znači da nećemo sutra na drugim temama biti na istoj strani - ponovio je.

'Hrvoj Šipek pod hitno mora ići na tečaj javne komunikacije'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

HSLS je podržao uz partnere izvješće glavne državne odvjetnice o radu DORH-a za 2021., no uz napomenu da Zlata Hrvoj Šipek pod hitno mora ići na tečaj javne komunikacije.ž

- To je njezin najveći nedostatak, dok ona hapsi ministre imat će našu podršku. Ne govorim da su svi ministri kriminalci, ali činjenica je da je u njenom mandatu najviše ministara uhićeno. Ne sjećam se da je ijedan ministar uhićen za vrijeme Sanaderove vlade - poručuje Hrebak.

A kako neslužbeno doznajemo dok je još glasanje u tijeku, Jozić Ileković je dobila 78 glasova, što znači da su je podržala tri oporbena zastupnika.

