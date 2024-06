Htio je biti frajer, a ispao je uteg za stranku: Rat u Domovinskom pokretu zbog crvenog Ferrarija

Stephen Nikola Bartulica je osvojio mandat za EU parlament gdje ide na plaću od minimalno 10.000 eura bruto. U izborni stožer, u crvenom Ferrariju ga je dovezao i odvezao Ivko Marić, ugostitelj osuđen za pokušaj ubojstva 2013. godine jer je muškarca ubo nožem s leđa. I to nije jedino djelo u njegovom dosjeu. Bartulica je htio pokazati 'dušmanima' odnosno 'ljevičarima i znatiželjnim novinarima', a sad bi zbog tog poteza mogao izletjeti iz stranke. Ili se odvesti, što mu je draže.

- Tražim javnu ispriku za taj čin, od toga se kao DP jasno i rezolutno ograđujemo. Od njega kao odgovorne osobe i kršćanina, očekujemo jasan odgovor, da ovo nije ono što on zastupa, da je pogriješio. Ovo je vrlo opasna radnja, ovo je Rubikon koji je prijeđen i jasno očekujem korak nazad, inače ću, kao predsjednik, morati povući poteze da se prelasci Rubikona ne dopuštaju u sređenoj stranci. Odnosno, da onaj tko to napravi će morati biti svjestan da svoju perspektivu mora tražiti negdje drugdje. Pozivam ga da je dužan istupiti javno. Zadnja dva dana mi se ne javlja, a ni osobama iz vrha stranke. Uvažavam i stres, ali vrijeme curi. Ako se ne pokaže odgovornost prema DP-u i ta doza svijesti da taj mandat koji smo otvorili pripada stranci, da ga nije dobio Stjepo Bartulica nego DP... - rekao je Ivan Penava i time jasno dao do znanja da ova količina političke štete koju im je Bartulica napravio, neće biti tolerirana.

- Iskreno mi je žao što moram odgovarati na pitanja od kojih se cijelom Domovinskom pokretu okreće želudac - dodao je.

Zagreb: Konferencija za medije Domovinskog pokreta | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Borba za prevlast?

Na saborskim hodnicima, nema tko nije pričao o Bartulici i jurilici. Ne javlja se šefu stranke ni novinarima. Ni Mario Radić se ispočetka nije javljao medijima. Šest novinara ga je pokušalo dobiti na telefon. Na naše pitanje upućeno glasnogovornici, hoće li se Radić oglasiti, nismo dobili odgovor iako je poruka pročitana.

U isto vrijeme, Penava je na pitanje novinarke Z1 o njegovom automobilu rekao: - Budući da ste vi sa Z1 televizije, imam osjećaj da se osjećate prozvanima iz aspekta ove ekipe koja je u pozadini. Tako da pozdravite ekipu! - rekao je Penava aludirajući da iza napada na njega stoji TV voditelj Velimir Bujanec, ali i Penavin zamjenik Mario Radić koji je često gost u Bujici.

Članovi stranke nisu htjeli istupati bez Penavinog odobrenja, ali su nam u hodu rekli da iza vožnje Ferrarijem stoji upravo TV voditelj.

- Ma to mu je Bujanec dogovorio - rekli su.

Zagreb: Konferencija za medije uoči Koordinacije Domovinskog pokreta za Europske izbore 2024. godine | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U isto vrijeme, Bujanec koji je osuđen jer je prostitutku plaćao kokainom, na Facebooku je prozvao vodstvo Domovinskog pokreta zbog Milorada Pupovca koji će izgledno biti šef Saborskog odbora za ljudska prava i prava manjina.

- Ostane li Domovinski pokret u Hrvatskoj državnoj vladi, nakon što eventualno HDZ i SDP izglasuju Milorada Pupovca (ili bilo kojeg drugog člana SDSS-a) za predsjednika saborskog Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine, to bi zaista bio postupak kontra iskazanog povjerenja birača na izborima za Hrvatski državni sabor i ne bi ga se moglo opisati drukčije - već kao postizbornu prijevaru - napisao je uz napomenu da drže DP za riječ.

Riječ je o dogovoru između HDZ-a i DP-a da će HDZ glasati za to da Pupovac bude šef tog odbora jer tako želi Klub zastupnika manjina, koji već 24 godine bira čovjeka na to mjesto. Podržat će ga i oporba, Most neće glasati, a DP će glasati protiv ali neće zamjeriti HDZ-u njihove glasove. Ubrzo nakon toga, istupa i Mario Radić koji za Jutarnji list govori:

- Apsolutno je neprihvatljivo i neprimjereno što se Stjepo Bartulica našao u društvu u kojem se našao u izbornoj noći i vozio u Ferrariju. Iako je meni objašnjeno da ni on sam nije bio svjestan s kime se vozi, ova situacija se ne može braniti i vrh DP-a je u tom smislu jedinstven. Penava i ja bili smo u utorak zajedno cijeli dan na pregovorima u Vladi. Činjenica jest da sam ja želio da se cijela ova priča oko Ferrarija i Bartulice smiri, međutim nakon što smo doznali tko su ljudi koji su bili s njim u toj situaciji, ta je priča ušla u sferu neobranjivosti i ja se slažem sa svime što je Penava rekao na pressici. Prema mojim informacijama te ljude je organizirao Velimir Bujanec i ponavljam, to je neprihvatljivo i ja ne mogu stati iza takvog ponašanja – rekao je.

Foto: Denis Mahmutović/24sata

Bartulica se ni njemu ne javlja na telefon. Upućeni tvrde da je Radić na jučerašnjem stranačkom sastanku bio tih kad je na red došla tema Bartulice. On ga je u početku branio kad je dan nakon izbora drugi put u mjesec dana gostovao u Bujici.

- Ja sam bio gotovo siguran da je to poruka portalu koji je pokrenuo napade na Stjepu i svaka čast, dobar je odgovor - rekao je.

U srijedu ipak druga priča. Cijela stvar je organizirana mimo Ivana Penave i Maria Radića, a iza kulisa se događaju borbe za prevlast moći u DP-u jer ovo nije dobro ni za Radića, kažu upućeni u stranačka zbivanja.

Sam u Briselu

Dok se u Zagrebu priča o povezanosti s osuđenikom i zakulisnim igrama, Bartulica je snimljen kako sam sjedi na fotelji u predvorju u Bruxselles. Gleda u mobitel, iako se ne javlja ni šefu Penavi, ni Radiću.

Foto: Telegram.hr

Vrijeme liječi sve, pa bi se Bartulica još mogao i izvući od bijesa stranačkih kolega jer je udaljen 1.200 kilometara, gdje dolazi na minimalnu bruto plaću od 10.000 eura, ali ako se pita Penavu, samo ako izađe pred javnost i sve objasni. Druga opcija je da bude izbačen iz stranke, ali mandat je dobio na temelju preferencijalnih glasova pa ga realno ne mora dati stranci. Kolege iz Sabora osuđuju cijelu situaciju.

- Što se tiče naše Hrvatske, Bartuličine Hrvatske, gdje Bujanci i osuđeni kriminalci se vozaju u Ferrarijima i kao predstavljaju obični puk, obični narod, kršćanski i domoljubni narod, je više nego ponižavajuće baš za te ljude za koje oni tvrde da ih predstavljaju. Nismo se borili za Hrvatsku prevaranata i kriminalaca koji se vozaju u Ferrarijima. Oni nisu predstavnici naroda, nikad ih neću prihvatiti niti ih ovaj narod smije prihvatiti kao predstavnike. Crveni Ferrari i u njemu osuđeni kriminalac. To nije Hrvatska za koju su ljudi ginuli. I to pitanje, taj vapaj, upućujem Domovinskom pokretu - rekao je Miro Bulj.

Zagreb: Konferencija za medije Mosta | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Premijer Plenković vidi političku štetu za Domovinski pokret, ali ne i za koaliciju i Vladu.

- Ako je to bio pokušaj provokacije, onda je taj skeč bio potpuno promašen i tu nema dileme. Ne čudi me da su čelnici DP-a čvrsto reagirali i da traže ispriku. On je miran pet godina i možda ne kalkulira kakve posljedice ima na stranku. Kod nas nikom to ne bi palo na pamet. Loš potez - rekao je.

Zagreb: U Saboru aktualno prijepodne | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Sve oči su sad uprte u Bartulicu, koji se kao i u aferi oko maminog novca i vikendice, pravi da sve ne postoji, pa će valjda brže proći. Prva plaća zastupnika EU parlamenta će ionako uskoro biti na računu.